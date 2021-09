بعد عودة الطيران.. البحث عن «مصر» على الإنترنت في بريطانيا ارتفع لـ1170%

قال مشغلو الرحلات السياحية في بريطانيا إن الساعات الماضية كانت الأكثر ازدحامًا هذا العام للمصطافين الذين توافدوا إلى عمل رحلات إلى مصر وذلك بعد إلغاء اختبارات «بي سي أر» وحذف مصر من القائمة الحمراء، وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية.

ارتفعت عمليات البحث على الإنترنت عن مصر بنسبة 1170% خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالمقارنة، قفزت عمليات البحث عن تركيا بنسبة 370% وفقا للصحيفة البريطانية.

كما ارتفعت حجوزات شركة طيران Jet 2 للرحلات والعطلات بنسبة 250%.

قال توماس كوك إن حجوزات نصف المدة في أكتوبر ارتفعت بأكثر من 200% عن الشهر الماضي.

كانت السلطات البريطانية، أصدرت قراراً اليوم الجمعة، تضمن رفع اسم مصر من قائمة الدول الحمراء، الممنوعة من دخول المملكة المتحدة بسبب إجراءات فيروس كورونا، على أن يبدأ العمل بذلك القرار اعتبارا من 4 أكتوبر المقبل.

وأعلن وزير النقل البريطاني جرانت شابس، الجمعة الماضية، أنه سيتم رفع 8 دول من القائمة الحمراء اعتبارًا من الأربعاء المقبل، وسيتم التنفيذ 4 أكتوبر المقبل.

Confirmed: Turkey, Egypt and the Maldives OFF the red list



https://t.co/A9B7PGWkYW pic.twitter.com/O24oroaKEF