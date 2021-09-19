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بعد عودة الطيران.. البحث عن «مصر» على الإنترنت في بريطانيا ارتفع لـ1170%

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ثروت منصور
07:41 م | الأحد 19 سبتمبر 2021
أرشيفية

أرشيفية

قال مشغلو الرحلات السياحية في بريطانيا إن الساعات الماضية كانت الأكثر ازدحامًا هذا العام للمصطافين الذين توافدوا إلى عمل رحلات إلى مصر وذلك بعد إلغاء اختبارات «بي سي أر» وحذف مصر من القائمة الحمراء، وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية.

ارتفعت عمليات البحث على الإنترنت عن مصر بنسبة 1170% خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالمقارنة، قفزت عمليات البحث عن تركيا بنسبة 370% وفقا للصحيفة البريطانية.

كما ارتفعت حجوزات شركة طيران Jet 2 للرحلات والعطلات بنسبة 250%.

قال توماس كوك إن حجوزات نصف المدة في أكتوبر ارتفعت بأكثر من 200% عن الشهر الماضي.

كانت السلطات البريطانية، أصدرت قراراً اليوم الجمعة، تضمن رفع اسم مصر من قائمة الدول الحمراء، الممنوعة من دخول المملكة المتحدة بسبب إجراءات فيروس كورونا، على أن يبدأ العمل بذلك القرار اعتبارا من 4 أكتوبر المقبل.

رفع 8 دول من القائمة الحمراء

وأعلن وزير النقل البريطاني جرانت شابس، الجمعة الماضية، أنه سيتم رفع 8 دول من القائمة الحمراء اعتبارًا من الأربعاء المقبل، وسيتم التنفيذ 4 أكتوبر المقبل.

وذكر «شابس» أنّ ذلك القرار يعني أن الأشخاص العائدين من الدول الثماني بينهم مصر لن يضطروا بعد تنفيذ القرار إلى البقاء في الحجر الصحي بالفنادق، مضيفاً أن اختبارات «البوليميرز» لن تكون مطلوبة للمسافرين المحصنين بالكامل العائدين إلى إنجلترا.

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