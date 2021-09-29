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اللقطات الأولى لانهيار جسر للمشاة في إقليم بيرم الروسي «فيديو»

كتب:

خالد عبد الرسول
09:29 م | الأربعاء 29 سبتمبر 2021
حادث انهيار جسر للمشاة في إقليم بيرم الروسي

حادث انهيار جسر للمشاة في إقليم بيرم الروسي

لقي شخصان مصرعهما إثر انهيار جسر للمشاة على طريق السيارات الفيدرالي «بيرم – يكاتيرينبورج» في إقليم بيرم في روسيا فجر الثلاثاء، حسبما ذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وأشارت المعلومات الأولية حول حادث انهيار جسر للمشاة على طريق السيارات الفيدرالي «بيرم – يكاتيرينبورج»، إلى أن سائق الشاحنة القلابة لم يخفض هيكلها إلى المستوى المطلوب، مما أدى إلى اصطدامها بجسر للمشاة وانهياره على الشاحنة وعلى سيارة أخرى كانت تسير في الاتجاه المعاكس.

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