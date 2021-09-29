اللقطات الأولى لانهيار جسر للمشاة في إقليم بيرم الروسي «فيديو»

لقي شخصان مصرعهما إثر انهيار جسر للمشاة على طريق السيارات الفيدرالي «بيرم – يكاتيرينبورج» في إقليم بيرم في روسيا فجر الثلاثاء، حسبما ذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وأشارت المعلومات الأولية حول حادث انهيار جسر للمشاة على طريق السيارات الفيدرالي «بيرم – يكاتيرينبورج»، إلى أن سائق الشاحنة القلابة لم يخفض هيكلها إلى المستوى المطلوب، مما أدى إلى اصطدامها بجسر للمشاة وانهياره على الشاحنة وعلى سيارة أخرى كانت تسير في الاتجاه المعاكس.