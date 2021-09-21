روسيا: تعرضنا لعدد غير مسبوق من الهجمات السيبرانية خلال الانتخابات

أعلنت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، أمس الاثنين، أن بلادها تعرضت لعدد غير مسبوق من الهجمات السيبرانية خلال الانتخابات الأخيرة وجاء نصف هذه العمليات من الأراضي الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وجرى التصويت في انتخابات مجلس «الدوما»، الغرفة السفلى من البرلمان الروسي، في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر الجاري، إلى جانب الانتخابات الإقليمية والبلدية.

وأضافت السفارة الروسية في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الاثنين، إن هدف الهجمات كان يكمن في تشويه صورة النظام الانتخابي في روسيا، موضحة انه من الأفضل الحصول من الطرف الأمريكي على توضيحات كاملة حول هذا الشأن.

السفارة الروسية: التصويت جرى بتوافق تام مع القانون

وشددت السفارة الروسية، تعليقا على ادعاءات وزارة الخارجية الأمريكية بأن الانتخابات كانت غير حرة وغير شفافة، على أن التصويت جرى بتوافق تام مع القانون.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أعلنت أمس الاثنين، أن حزب «روسيا الموحدة» الحاكم تصدر انتخابات مجلس الدوما بنسبة 49.80%، ويليه الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية بنسبة 19.07%، فيما احتل الحزب الليبرالي الديمقراطي المركز الثالث بنسبة 7.48% بعد فرز 98% من الأصوات.

وفي سياق آخر، وجهت السلطات القضائية الأمريكية اتهاما إلى مواطنين أمريكيين اثنين بأنهما تآمرا لارتكاب عملية احتيال، كان ضحيتها مواطن روسي، وقالت وزارة العدل الأمريكية، في بيان، إن الموظفين في إحدى الحملتين الانتخابيتين أثناء انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2016، وهما جيسي بينتون من كنتاكي وروي دوجلاس ويد من فلوريدا، أقنعا مواطنا روسيا بدفع 100 ألف دولار مقابل تنظيم لقاء مع أحد المرشحين للرئاسة الأمريكية.

وحول المواطن الروسي المبلغ المذكور إلى شركة استشارية سياسية تابعة لـ بينتون. وقام الأمريكيان بإخفاء الهدف الحقيقي للتحويل وزورا الوثائق الخاصة بالعملية، فيما اشارت وزارة العدل الأمريكية، إلى أن المواطنين اختلسا 75 ألف دولار من المبلغ المذكور.

وفي حال إدانتهما، قد يواجه المتهمان عقوبة السجن ما بين 5 و10 سنوات.