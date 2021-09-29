«المالية»: المنظومة الجديدة لاستيراد السلع من دول الخارج تحارب الفساد

قال الدكتور مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، إن النظام الجديد الذي أقره وزير المالية برقمنة عملية الاستيراد من الخارج بدأت في 1 إبريل من العام الحالي واستمرت حتى 1 يوليو، لافتا إلى أنه وبسبب وجود بعض العثرات التي حصلت لعدد من المتعاملين مع الوزارة فقد ارتأى الوزير مد الفترة لـ3 أشهر.

الجمارك: مد فترة تقديم الطلبات بالنظام الجديد 3 أشهر

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، أن هناك عددا من الشركات لم تستطع التعامل مع المنظومة الرقمية التي تعمل بها الوزارة خلال الفترة الحالية، وهو السبب لمد الفترة التي أقرها الوزير، «عملية استيراد السلع أصبح غير ورقي إطلاقا».

مستشار وزير المالية: التسجيل المسبق يساعد الوزارة والجهات الرقابية في الانتهاء من أوراقها

وأكد «عبد العزيز» على كافة المستوردين التقدم بمستنداتهم على الموقع الرسمي لمصلحة الجمارك قبل تحرك البضائع من بلد المنشأ الخاص بها، إذ سيسمح ذلك للوزارة بمراجعة الأوراق والمستندات، كما سيوفر وقت لهيئة الموانئ لتوفير أماكن لاستقبال المستورد، وتقليل عوامل المخاطر كإيداع الشحنة بالموانئ دون استلامها من قبل أصحابها.

وأكد أن التسجيل المسبق على صفحة الوزارة يساعد الوزارة والجهات الرقابية في الانتهاء من أوراقها قبل وصول الشحنة إلى مصر، «لدينا اجراءات متعلقة بالمخاطر الخاصة بالجهات الرقابية وهيئة سلامة الغذاء، وبنديهم مهمات خاصة برقم تعريفي، والمستورد بيحصل على الإعفاءات الجمركية قبل وصول خروج البضائع من ميناء بلد المنشأ».

وأشار إلى أن تلك المنظومة الجديدة ساعدت الوزارة والمستوردين في توفير الوقت الكبير من أجل استقبال الشحنة وتسليمها فور وصولها، «لو كان فيه بضاعة مقيدة أو عليها اشتراطات بنعلم المستورد بضروره استيفاء الشروط، والنظام الجديد بيحارب الفساد، وبيقلل من زمن الإجراءات الجمركية، ومنع وجود بضائع على أرصفة الموانئ المصرية».