بورصة الدواجن اليوم الخميس 30-9-2021 في مصر.. ارتفاع طفيف بالأسعار

شهدت بورصة الدواجن ارتفاعًا طفيفًا في القيمة السعرية، ويأتي ذلك الارتفاع بعد استقرار ملحوظ دام حوالي شهرين، دون أن أي تغييرات في الأسعار سواء بالارتفاع والانخفاض، وذلك بحسب تصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، موضحا انخفاض أسعار العلف ليتراوح بين 7850 و7950 جنيها.

وتستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الخميس الموافق 30 سبتمبر الحالي، وفقًا لتصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة في حديثه لـ«الوطن».

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وسجّلت الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم الخميس، نحو 27 جنيهًا للكيلو جرام، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 30 و31 جنيهًا، كما تراوح سعر الدواجن البلدي في المزرعة ما بين 37 و38 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 43 و44 جنيهًا.

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة، وصلت إلى نحو 44 جنيهًا اليوم الخميس، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 48 و49 جنيهًا، فيما وصلت كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 46 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و52 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 48 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن» في السوق المحلية وعدد من المحال التجارية، نرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الخميس على النحو التالي:

- وصل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم، إلى نحو 52 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم، نحو 39.5 جنيه.

- وجاء سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم، بـ30 جنيهًا.

- وبلغ سعر الدجاجة الكاملة اليوم، نحو 36 جنيهًا.

- وسجّل سعر كيلو الدواجن البلدي، اليوم الخميس، نحو 36 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء، اليوم، إلى نحو 23 جنيهًا.

- وسجل سعر كيلو البانيه اليوم، نحو 70 جنيهًا.

- أما سعر الكيلو جرام من البط، فوصل اليوم إلى 37 جنيهًا.