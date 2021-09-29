ارتفاع أسعار البيض.. وانخفاض الدواجن الحمراء

شهدت أسعار البيض ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بقيمة جنيه بعد أن شهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الأخيرة.

وارتفعت أسعار البيض في السوق المحلية، وفقًا للأسعار المعلنة من قبل المزارع المنتجة له، وكذلك أسعار بيع البيض للمستهلك في الأسواق.

ثبات أسعار البيض اليوم

وارتفعت أسعار البيض، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، في السوق المحلية، وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» تستعرض أسعار البيض بنوعيه الأبيض والأحمر، في المزارع والأسواق للمواطنين.

أسعار البيض من مزارع الإنتاج

ارتفعت أسعار البيض الأبيض في المزارع بقيمة جنيه، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، وفقًا لسعر بورصة «الحمامي للبيض»، وسجلت كرتونه البيض الأبيض 45.50 جنيه.

وترتفع أسعار البيض الأبيض لدى المستهلك عن أسعار البيض في المزارع نظرًا لتكاليف التوزيع والنقل، ورغم ذلك شهد سعر الطبق حالة من الاستقرار لدى المستهلك اليوم، ليتراوح سعر طبق البيض الأبيض المستهلك بين 47 إلى 49 جنيهًا.

كما ارتفعت أسعار البيض الأحمر في السوق المحلية وفي المزارع ليسجل سعر طبق البيض الأحمر في المزرعة 47.50 جنيه، ويصل إلى المستهلك ما بين 50 إلى 51 جنيهًا.

أما عن البيض البلدي فهو مستقر منذ فترة طويلة، ويبلغ سعر طبق البيض البلدي عند 53 جنيهًا، في المزارع، وفي محلات التجزئة عند سعر يتراوح بين 55 إلى 57 جنيها للطبق.

أسعار الدواجن.. انخفاض الفراخ الحمراء واستقرار البلدي والبيضاء

استقرت أسعار الدواجن اليوم، حيث تراوح سعر الكيلو للدجاج الأبيض بين 26 و27 جنيهًا، فيما استقرت الدجاج البلدي بين 35 إلى 36 جنيهًا في المزارع، أما الدواجن الحمراء «الساسو»، فانخفضت لتسجل فسجلت سعرا يتراوح بين 30 إلى 31 جنيهًا للكيلو.