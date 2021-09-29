أعلى عائد شهادات الاستثمار في البنوك تبدأ بـ1000 جنيه

يبحث العملاء الذين يرغبون الحصول على مدخرات مرتفعة، عن أعلى عائد شهادات الاستثمار في البنوك المصرية التي تقدم أعلى فائدة لاستثمار للحصول على عائد جيد ثابت سواء سنويا أو نص سنوي أو ربع سنوي أو شهري.

وتضمن البنوك تحقيق أعلى عائد شهادات الاستثمار في البنوك بعد الاستثمار في عدد كبير من القطاعات أبرزها الاستثمار في أذون وسندات الخزانة الحكومية.

أعلى عائد شهادات الاستثمار في البنوك

وتعد شهادات الاستثمار ذات العائد الثابت أجل 3 سنوات، أحد أعلى عائد شهادات الاستثمار في البنوك وتشهد إقبالا كبيرا من العملاء والمستثمرين والمواطنين مقارنة بالشهادات الأخرى.

وأهم ما يميز الشهادات الإدخارية خصوصا، أعلى عائد شهادات الاستثمار في البنوك هو حقوق العملاء في كسر الشهادة قبل انتهاء أجلها بعد مرور 6 أشهر من الربط أو الشراء بالإضافة إلى ميزة الاقتراض من بضمان الشهادة بنسبة لا تقل عن 75% من قيمتها.

أفضل أعلى عائد شهادات الاستثمار في البنوك

وتقدم «الوطن» في السطور التالية أفضل أعلى عائد شهادات الاستثمار في البنوك لآجال 3 سنوات مرتفعة، العائد على مستوى الجهاز المصرفي في 5 بنوك:

بنك مصر

يقدم بنك مصر شهادة استثمار بفائدة سنوية 11% تبدأ أسعارها من الـ1000 جنيه كحد أدنى.

البنك الأهلي

يتيح البنك الأهلي المصري شهادة أيضا بعائد 11% لمدة 3 سنوات ويصرف العائد شهريا وتبدأ أسعارها من 1000 جنيه

البنك العقاري المصري

يقدم البنك أيضا نوعين من الشهادات أعلى عائد شهادات الاستثمار في البنوك بعائد ثابت متنوع يتراوح بين 11% سنويا ويصرف شهريا، بينما نوع آخر من الشهادات بعائد 11.25% سنويا، ويصرف كل 3 أشهر.

بنك ناصر

يتيح شهادة استثمار لمدة 3 سنوات بفائدة بين 11% سنويا، بالنسبة العائد الشهري ونوع آخر من الشهادات بعائد 11.5%

الزراعي المصري

يقدم شهادة إدخار بفائدة سنوية 11% ويصرف العائد شهريا على مدار 3 سنوات.