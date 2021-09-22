«الأهلي» يثبت أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار بعد قرار «المركزي»

قام البنك الأهلي المصري بتثبيت العائد على منتجاته من الأوعية الادخارية بالجنيه المصري والعملات المحلية، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير بتثبيت أسعار الفائدة.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها يوم الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض، لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند مستوى 8.25%، و9.25% على الإقراض لأجل ليلة واحدة.

أسعار العائد على منتجات البنك الأهلي المصري الادخارية

وترصد «الوطن» في هذا التقرير أسعار العائد على منتجات البنك الأهلي المصري من الأوعية الادخارية بالجنيه المصري والعملات المحلية:

1- شهادة استثمار (أ)

- فئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة (10 سنوات).

- دورية صرف العائد (فوائد تراكمية).

- سعر العائد.

9.5%.

- تصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب البالغين والقصر.

- يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادة من أي من فروع البنك وفقاً والتعليمات السارية وأسعار العوائد في تاريخ الاقتراض.

- تُسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاستحقاقية، ويمكن استردادها بعد مضي ستة أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء، وفقا للقيم الاستردادية المعدة في هذا الشأن.

- العائد مجمع يمنح في نهاية مدة الشهادة.

- تدر الشهادة عائدا تراكميا بسعر عائد ثابت طوال مدة الشهادة يحدد وفقا للسعر السائد في تاريخ إصدار الشهادات، ويُحتسب اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.

2- شهادة استثمار (ب)

- فئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة (1 سنة).

- دورية صرف العائد (شهري).

- سعر العائد 6%.

- تصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب البالغين والقصر.

- يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا وفقاً للتعليمات السارية وأسعار العوائد في تاريخ الاقتراض.

- تسترد الشهادة في نهاية المدة بكامل قيمتها الاسمية، ويمكن استردادها بعد مضي ستة أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء، وفقا للقيم الاستردادية المعدة في هذا الشأن.

- يتم صرف العائد من خلال ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية خلال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.

- مدة الشهادة سنة واحدة تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء وتجدد تلقائيا في تاريخ استحقاقها ما لم يتم استردادها أو وجود تعليمات بخلاف ذلك.

- تدر الشهادات عائدا دوريا شهريا بسعر عائد ثابت طوال مدة الشهادة يحدد وفقا للسعر السائد في تاريخ اصدار الشهادات، ويحتسب اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء، ويصرف في تاريخ استحقاقه.

3 - شهادة استثمار (ب)

- فئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة (سنتين).

- دورية صرف العائد (ربع سنوي).

- سعر العائد 6.5%.

- تصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب البالغين والقصر.

- يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا وفقاً للتعليمات السارية وأسعار العوائد في تاريخ الاقتراض.

- تسترد الشهادة في نهاية المدة بكامل قيمتها الأسمية، ويمكن استردادها بعد مضي ستة أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء، وفقا للقيم الاستردادية المعدة في هذا الشان.

- يتم تلقائيا تجديدها بقيمتها الاسمية (للأفراد الطبيعيين فقط) في تاريخ استحقاقها، ما لم يتم استردادها أو وجود تعليمات بخلاف ذلك.

- يتم صرف العائد من خلال ماكينات الصرف الآلى المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية خلال أيام الأسبوع، وعلى مدار 24 ساعة.

- يمكن إصدار الشهادات على سبيل الهبة أو التبرع وفقا للشروط التي يتعين التوقيع عليها في هذا الشأن.

- تدر الشهادات عائدا دوريا ربع سنوي بسعر عائد ثابت طوال مدة الشهادة يحدد وفقا للسعر السائد في تاريخ إصدار الشهادات، ويحتسب اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء، ويصرف في تاريخ استحقاقه.

4 - شهادة استثمار (ب)

- فئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- دورية صرف العائد ربع سنوي.

- سعر العائد 9%.

- تصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب البالغين والقصر.

- يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع المصرف وفقاً للتعليمات السارية وأسعار العوائد في تاريخ الاقتراض.

- تسترد الشهادة في نهاية المدة بكامل قيمتها الاسمية، ويمكن استردادها بعد مضي ستة أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء، وفقا للقيم الاستردادية المعدة في هذا الشان.

- يتم تلقائيا تجديدها بقيمتها الاسمية (للأفراد الطبيعيين فقط) في تاريخ استحقاقها، ما لم يتم أستردادها أو وجود تعليمات بخلاف ذلك.

- يُصرف العائد من خلال ماكينات الصرف الآلى المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية خلال أيام الأسبوع، وعلى مدار 24 ساعة.

- يمكن إصدار الشهادات على سبيل الهبة أو التبرع وفقا والشروط التي يتعين التوقيع عليها في هذا الشأن.

- تدر الشهادات عائدا دوريا ربع سنوي بسعر عائد ثابت طوال مدة الشهادة يحدد وفقا للسعر السائد في تاريخ إصدار الشهادات، ويحتسب اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء، ويصرف في تاريخ استحقاقه.