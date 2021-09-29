تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية في كفر الشيخ

نظمت جمعية «رواد الحياة» بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، احتفالها السنوي الأول لتكريم الطلاب المتفوقين دراسياً من مختلف الشهادات العامة والأزهرية، ومديري مدارس الطلاب الأوائل، وذلك بالمسرح المدرسي في مدينة كفر الشيخ.

حضر الاحتفال محمود توفيق، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والنائب عز جودة، عضو مجلس الشيوخ، والمهندس خالد البربري، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ، نائباً عن المهندس محمد السبكي، وكيل الوزارة، ومصطفى غريب، وكيل مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

كما حضر الاحتفال المهندس محمود مسعود، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية «رواد الحياة»، وعلي حسين، الأمين العام للجمعية، وأحمد السعيد، أمين الصندوق، والمستشار محمد سعد، والمهندس مجدي عبيد، عضوا مجلس الإدارة، والدكتور محمد علي ، المشرف العام على الجمعية، وأحمد الخولي، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بكفر الشيخ.

المكرمون من الطلاب

وجرى خلال الاحتفالية تكريم 15 طالباً وطالبة من أوائل الشهادات المختلفة، وهم:

آية محمد علي سليمان، الثالث مكرر (علمي علوم) بالثانوية العامة على مستوى الجمهورية

أحمد حسام محمد عطية، الرابع مكرر (علمي رياضة) بالثانوية العامة على مستوى الجمهورية

وفاء طلعت أبو الوفا صالح، الأولى (أدبي) بالثانوية العامة على مستوى المحافظة

ساندي بسام هلهل، الأولى على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية التجارية

رنا عبد الله الطراوي، الثانية على مستوى الجمهورية في الثانوية التجارية

مريم نصر عرجاوي، الأولى على مستوى المحافظة في الشهادة الثانوية الزراعية

أحمد خالد محمد مكرم، الأول على مستوى المحافظة في الثانوية الأزهرية

محمد السيد بسيوني عبد الرحمن، الأول مكرر على مستوى المحافظة في الثانوية الأزهرية

عبير عادل منصور، الأولى على مستوى الشعبة الأدبية بالثانوية الأزهرية

فاطمة عزيز عبد الوهاب، الأولى على مستوى الشعبة الأدبية بالثانوية الأزهرية (كفيف)

السعيد إبراهيم السعيد السلماوي، الأول على مستوى المحافظة في الثانوية الصناعية (5 سنوات)

أحمد عبد العزيز عبد الفتاح، الأول على مستوى المحافظة، في الثانوية الصناعية (3 سنوات)

ندى على السيد حسن الجداوي، الأولى على مستوى المحافظة، في الثانوية الصناعية (3 سنوات)

منى علي محمد عبد الدايم، الأولى على مستوى المحافظة بالثانوية العامة (دمج تعليمي)

بسملة هشام فهمي، من متفوقي الشهادة الإعدادية.

أسماء مديري المدارس المكرمين

كما شهدت الاحتفالية تكريم عدد من مديري المدارس، هم: