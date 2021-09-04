غياب 9 طلاب عن امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة بكفر الشيخ

أعلنت غرفة عمليات عمليات التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدم رصد أي تجاوزات في أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بـ 12 لجنة موزعة على 11 إدارة تعليمية، كما لم ترصد أي حالات غش، اليوم السبت، أول أيام الامتحانات.

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال الامتحانات، موجها بتوفير سبل الراحة لإنجاح سير الامتحانات بهدوء ويسر طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، وبإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

كما تابعت غرفة عمليات محلية بالمديرية والإدارات التعليمية وصول كراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان ومتابعة لجان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل بها.

627 طالبا وطالبة يؤدون امتحان اللغة العربية

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه قد تقدم لليوم الأول السبت، من أيام امتحانات الدور الثاني للثانوية للشعبتين العلمية والأدبية، 627 طالبا وطالبة لأداء امتحان اللغة العربية، وتغيب 9 طلاب، وكانت نسبة الحضور بين الطلاب98.6% موزعين على 12 لجنة في 11 إدارة تعليمية بالمحافظة.

وأكد تامر وهدان، المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، توافر أدوات التعقيم بكل لجنة وتجهيز الاستراحات الخاص برؤساء اللجان والملاحظين وتوفير سبل الراحة لهم، لافتا إلى أن غرفة العمليات مازالت منعقدة لمتابعة عودة أوراق الإجابة ووصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة بمحافظة كفر الشيخ.