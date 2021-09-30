«قتلة فتاة المول ونجلي السبكي».. أبرز القضايا أمام الجنايات في أكتوبر

تنظر محاكم الجنايات بمختلف محافظات الجمهورية، الشهر المقبل، عدة قضايا هامة شغلت الرأي العام، على رأسها محاكمة خالد وكريم السبكي، نجلي المنتج أحمد السبكي، في القضية التي يواجهان فيها اتهامات بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، فضلا عن قضية مقتل المجني عليها نجلاء نعمة الله، المعروفة إعلاميا بـ«فتاة المول»، التي لقت مصرعها غدرا على يد صديقتها نورهان الجميل، و2 آخرين، داخل مول تجاري بمدينة كفر الدوار التابعة لمحافظة البحيرة.

كما يمثل الإرهابي الإخواني محمود عزت، أمام جنايات أمن الدولة، لإعادة محاكمته في قضيتي اقتحام الحدود الشرقية والتخابر مع حركة حماس، وذلك في جلستين مختلفتين.

نجلا السبكي

نظرت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة الأخوين «السبكي»، الشهر الماضي؛ إذ حضرا إلى مقر محكمة الجنايات بعابدين، ومثُلا أمام القاضي داخل قفص الاتهام في قضية حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، بعد القبض عليهما بمعرفة قوة أمنية بالقاهرة، نهاية عام 2019، وحضر معهما المحامي بهاء أبو شقة، واستمعت المحكمة له، وقررت التأجيل لمطلع أكتوبر، لاستكمال المحاكمة.

وكانت ذات المحكمة عاقبتهما غيابيا، بالسجن لمدة 15 سنة لكل منهما، وتقدما بطلب إعادة إجراءات محاكمة، وصدر القرار المتقدم.

قتلة فتاة المول

المتهمة نورهان الجميل

ومن القاهرة إلى محافظة البحيرة، تتجه الأنظار يوم 6 أكتوبر المقبل، إلى محكمة الجنايات بكفر الدوار، التي تعقد أولى جلسات محاكمة المتهمة نورهان الجميل و2 آخرين، فيما نسب إليهم من اتهامات بقتل المجني عليها نجلاء نعمة الله، المعروفة إعلاميا بـ«فتاة المول»، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، المقترن بسرقة منقولات خاصة بها، وإتلاف كاميرات مراقبة بالعيادة التي تعمل بها المجني عليها.

وجرت أحداث الجريمة في أغسطس الماضي؛ إذ كشفت التحقيقات أن المتهمة نورهان الجميل اتفقت مع المتهمين الآخرين، على قتل صديقتها المجني عليها، وأعدت لذلك مخدرا وضعته في كوب عصير رفضت المجني عليها تناوله، لينهالوا عليها خنقا وضربا، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم سرقوا المنقولات الخاصة بها، وهي عبارة عن أموالها وهاتفها المحمول ومشغولات ذهبية.

وتمكنت قوة أمنية يقودها المقدم أحمد المسيري، رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار، ومعاونيه النقباء محمد الجيزاوي وأحمد أبو عاصي وعمر مجدي، من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم.

وبعد مرور 9 أيام على الواقعة، أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

الإرهابي محمود عزت

ويمثل الإرهابي محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الجماعة الإرهابية، أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا، لإعادة محاكمته في قضيتين الأولى تتعلق باقتحام الحدود الشرقية بتاريخ 3 أكتوبر، والأخرى بالتخابر مع حماس بتاريخ 5 من الشهر ذاته، ومن المقرر أن تستمع المحكمة لمرافعة دفاع الإرهابي، بعدما استمعت لمرافعة النيابة العامة.