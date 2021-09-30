مصدر بقناة «الحدث اليوم»: عودة برنامج مي حلمي بدءا من السبت المقبل

نشرت الإعلامية مي حلمي، صورة عبر خاصية «أستوري» على حسابها بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، جمعتها مع نقيب الإعلاميين طارق سعدة، وعلقت عليها: «عودة الحكم»، وذلك عقب تقنين أوضاعها مع النقابة وحصولها على تصريح «مزاولة المهنة».

وقال مصدر مطلع بقناة «الحدث اليوم»، لـ«الوطن»: «كنا بانتظار قرار النقابة لتحديد عودة برنامج الحكم الذي تقدمه الإعلامية مي حلمي، وبعد تقنين أوضاعها سيكون موعد عودة مي حلمي لبرنامجها يوم السبت المقبل».

إيقاف مي حلمي

وجرى إيقاف مي حلمي، الشهر الماضي، عقب خلافها مع أحمد صالح لاعب نادي الزمالك السابق، وبسببها انسحب من برنامجها على الهواء، لتقرر حينها القناة إيقاف المذيعة، وإحالتها إلى التحقيق في هذه الواقعة.

مي حلمي تتصدر محركات البحث

وتصدرت مي حلمي محركات البحث منذ أيام قليلة، عقب إعلانها موعد اقتراب زفافها، وذلك من خلال نشرها صورة عبر حسابها على «إنستجرام»، معلقة: «أنت الشخص الذي تقف دائما خارج قاعدة العقل والقلب»، وصورة أخرى علقت عليها: «نبدأ العد».

وكانت مي حلمي أعلنت خطبتها، بعدما أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وحرصت على عدم نشر هوية الشخص الذي ارتبطت به.