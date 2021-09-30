خالد منتصر: المزاج السلفي استطاع خلق «فوبيا» للمصريين من العِلم

قال الطبيب والمفكر الدكتور خالد منتصر، إن المزاج السلفي استطاع عمل «فوبيا» من العلم داخل العقل المصري، فهناك عشرات الآلاف يمارسون الشعوذة والدجل للنصب على المواطنين، مؤكدًا أن الدجال استطاع التغلب على الطبيب بسبب المزاج السلفي، منوها إلى واقعة حدثت في إحدى القرى لدجال يتوافد علية الآلاف، تسبب في فقدان طفلة بصرها.

أصحاب العقلية الخرافية لا يؤمنون بالعلم

وأضاف «منتصر»، خلال حواره في برنامج «على مسؤوليتي»، الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، ويُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن العلم لا يدعي أنه يحل كل شيء لكنه يراجع نفسه باستمرار ولا يتمسك بالماضي، موضحًا أن العلم منهج والدين أيضا كذلك، كل منهما لا علاقة له بالآخر، بينما أصحاب العقلية الخرافية لا يؤمنون بالعلم.

التوعية الطبية تساهم في تثقيف المواطنين لمواجهة الأمراض

وتساءل الطبيب والمفكر: «لماذا لا يوجد برنامج علمي واحد على شاشتنا.. أين البرامج الطبية؟»، مؤكدًا أن التوعية الطبية تساهم في تثقيف المواطنين لمواجهة الأمراض، منتقدًا اقتصار موضوعات البرامج الطبية التلفزيونية على السمنة والأسنان فقط، دون التطرق إلى أمراض السكر والكلى، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة تغليظ العقوبة على ختان الإناث.

«منتصر» يتوقع انخفاض نسبة الختان إلى 20% خلال الفترة المقبلة

وأوضح خالد منتصر، أن بعض الأطباء كانوا يرتكبون جريمة الختان بسبب التفسيرات السلفية المغلوطة للدين، ولا يوجد ما يسمى الختان في الطب، متوقعًا انخفاض نسبة الختان إلى 20% خلال الفترة المقبلة، بعد تغليظ العقوبة، مشددا على أن «الختان بيكسر الفتاة نفسيًا، وإذا كان الختان أمرًا دينيًا لماذا لا يحدث في السعودية، إنه قائم فقط في أفريقيا كونه عادة بالقارة السمراء».

ما يتردد حول عمليات التجميل بعد الختان كلام فارغ

ونفى ما تردد حول تأثير الختان الإيجابي على ضبط الرغبة الجنسية، قائلا: «إذا كان الأب يرغب في القضاء على الرغبة عليه بقطع العقل، ما يتردد حول الرغبة أمر غير صحيح على الإطلاق»، مضيفا: «ما يتردد حول عمليات التجميل بعد الختان كلام فارغ».