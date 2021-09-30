ننشر الخطة الزمنية للعام الدراسي 2022 في معاهد وكليات الأزهر

حصلت «الوطن» على الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد في الأزهر الشريف، سواء في المعاهد للصفوف الابتدائية وحتى الثانوية، أو في الجامعة بجميع كلياتها، ووفقا للخطة التي وافق عليها المجلس الأعلى للأزهر.

وسيبدأ العام الدراسي بالمعاهد الأزهرية، السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم 8 يناير 2022.

ومن المقرر وفقا للخطة الزمنية للعام الدراسي 2021/2022 بالأزهر الشريف، أن تستمر الصفوف ومراحل النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية حتى الثالث من فبراير 2022.

كما أنه من المقرر أن تبدأ إجازة منتصف العام في 5 فبراير 2022، ولمدة اسبوعين فقط، على أن تنتهي في 17 من الشهر ذاته.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2022

وبحسب الخطة، سيبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 19 فبراير 2022، حتى يوم 5 مايو 2022.

وعن امتحانات النقل والشهادتين الخاصة بالفصل الدراسي الثاني ستجرى يوم 7 مايو 2022، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثاني لصفوف ومراحل النقل يوم 16 يوليو المقبل.

موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2022

أما امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية والعلوم الإسلامية وإعدادية وثانوية البعوث، فستبدأ يوم 2 يوليو 2022 للدور الأول، و27 أغسطس للدور الثاني.

موعد الدراسة بجامعة الأزهر

وأشارت الخطة الزمنية للعام الدراسي 2021/2022، لكليات جامعة الأزهر، إلى بدء الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، على أن تكون نهايته الخميس 13 يناير المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول، السبت الموافق 15 يناير المقبل، كما يجوز البدء مبكرا وفقا للفترة الامتحانية حسب كل كلية، على أن تنتهي الامتحانات في 3 فبراير 2022.

وستبدأ إجازة نصف العام من السبت الموافق 5 فبراير المقبل، حتى الخميس 17 من الشهر ذاته.

أما الفصل الدراسي الثاني، ستبدأ الدراسة فيه يوم السبت الموافق 19 فبراير المقبل، وستستمر مدة الدراسة 14 أسبوعا، وستكون نهايته يوم الخميس الموافق 9 يونيو 2022.

وستكون امتحانات الفصل الدراسي الثاني السبت الموافق 11 يونيو 2022، على أن تنتهي في 30 من الشهر ذاته.