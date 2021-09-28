كل ما تريد معرفته عن العام الدراسي الجديد 2021-2020 «س و ج»

كثفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من استعدادات العام الدراسي الجديد 2021-2022، بالتنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية، موضحة أن الدراسة حضورية في المدارس، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

«س و ج» عن العام الدراسي الجديد2021-2022

- متى يبدأ العام الدراسي الجديد 2021-2022؟

يبدأ العام الدراسي الجديد 9 أكتوبر المقبل.

- وماذا عن طبيعة الدراسة؟

ستكون الدراسة حضورية في العام الدراسي الجديد.

- هل يتم تفعيل الحضور والغياب؟

سيتم تفعيل الحضور والغياب اعتباراً من أول أيام الدراسة.

- هل هناك درجات مخصصة للحضور؟

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 5 درجات لكل مادة على انتظام الطالب في الحضور للمدرسة.

- وماذا عن العجز في عدد المعلمين مع عودة الدراسة؟

تم فتح باب التطوع أمام المعلمين الحاصلين على المؤهلات العليا بالحصة بمقابل 20 جنيه.

- هل تم الانتهاء من طباعة الكتب المدرسية؟

أنهت وزارة التربية والتعليم، طباعة الكتب المدرسية وتم تسليمها للمديريات والإدارات التعليمية.

- هل يتم تسليم الطالب الكتب المدرسية اعتباراً من أول أيام الدراسة؟

نعم يتم تسليم الطلاب الكتب المدرسية مباشرة اعتباراً من أول أيام الدراسة.

- هل سيتم ربط تسليم الكتب بالمصروفات الدراسية؟

سيتم ربط تسليم الكتب بسداد الطالب للمصروفات المدرسية لضمان انتظام العملية التعليمية.

إمكانية تحول الدراسة لنظام «الأون لاين»

-هل يمكن تحويل الدراسة للأون لاين؟

قرار تحويل الدراسة إلى نظام الـ«أون لاين»، كإجراء لمواجهة كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب، من شأن اللجنة العليا لإدارة الأزمات.

- وماذا عن إجراءات التحويل بين المدارس؟

نبهت وزارة التربية والتعليم، على جميع المدارس بضرورة الالتزام بالقواعد المعمول بها في التحويل بين المدارس، وعدم مخالفتها.

- وماذا عن قبول التبرعات أثناء التحويلات؟

سيتم استبعاد أي مدير مدرسة في حالة ثبت حصوله على أي تبرعات من الطلاب أو أولياء الأمور بشأن عمليات التحويل بين المدارس.

- إلى أي مدى يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية؟

يتم تطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا وطلاب المرحلة الثانوية، وسيتم تكثيف الإجراءات الوقائية المشددة من خلال تشكيل لجنة الصحة المدرسية التي ستهتم بمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الوقائية في المدارس بصفة مستمرة.

- وماذا عن رافضي الحصول على لقاح كورونا؟

سيتم إجراء مسحة مرتين كل أسبوع مع تقديم ما يفيد للمدرسة بعدم وجود أي إصابات.