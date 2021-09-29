انطلاق العام الدراسي الجديد بالمعاهد والكليات الكنسية الأسبوع المقبل

تستعد الكليات والمعاهد التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء العام الدراسي الجديد 2021 – 2022، الأسبوع المقبل، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بدء الدراسة في الكلية الإكليريكية بالقاهرة «الأنبا رويس» للقسم الصباحي بالعام الدراسي 2021 – 2022 يوم الإثنين الموافق 4 أكتوبر المقبل.

إنهاء إجراءات قبول الدفعة الجديدة

وأوضح القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له، إن الكُلْيَة أنهت إجراءات قبول الدفعة الجديدة من الدارسين بحضور الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي ووكيل الكلية، والأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية ونائب رئيس قسم العبادة والليتورجيا بالكلية، والقمص بنيامين المحرقي المشرف الروحي للكلية، وأعضاء مجلس الكلية ورؤساء الأقسام.

وأشار المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى أنه تم الاختيار بعد مجموعة من الاختبارات النظرية والنفسية والمقابلة الشخصية، بعد استيفاء الأوراق الرسمية المطلوبة.

انطلاق الدراسة في بعض المعاهد

وقال القمص موسى إبراهيم، أن بعض المعاهد التابعة للكنيسة في إيبارشيات الكرازة المرقسية المختلفة، بدأت الدراسة مبكرا في العام الدراسي الجديد 2021 – 2022 مثل الكلية الإكليريكية بالدير المحرق ومعهد ديديموس للمرتلين بالدير الواقع في محافظة أسيوط.

وأضاف المتحدث باسم الكنسية القبطية الأرثوذكسية، إن العام الدراسي بدأ بالقداس الإلهي وتولى خدمته الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص وشاركه الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير، ومدير الكلية والمعهد، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، كما شارك في الصلوات الراهب القس أرساني المحرقي المشرف الروحي ووكيل الكلية الإكليريكية، والراهب القمص ميصائيل المحرقي مسؤول معهد القديس ديديموس للمرتلين، وطلبة كلٍ من الكلية والمعهد، وعقب القداس أقيم حفل الافتتاح بمقر الكلية.