هاجر أحمد: شاركت في حفل كأس الأمم الأفريقية بدون شروط.. «عمل وطني»

قالت الفنانة هاجر أحمد، إنها درست في معهد الفنون المسرحية، وفي فترة ما توقفت عن العمل، وأرسلت خطابًا إلى المخرج تامر محسن، بعد عرض مسلسل «تحت السيطرة»، موضحة: «حسيت إني غيرانة ولية مشتغلش في مسلسل زي ده، وعشان كدة بعت رسالة لتامر محسن وحكيت ليه إني متوقفة عن العمل، بسبب رفض أهلي للعمل في الفن، وإني نفسي أشتغل في مسلسل زي ده، وبعد كدة لقيته رد عليا برسالة قالي فيها إنه يجب السعي وراء حلمي وأقنع أهلي بده، وحسيت بعدها إنه عايزة أقوم أكسر الدنيا، وعشان كده هو ليه فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى».

هاجر أحمد: تامر محسن دعمني بشكل كبير

وأضافت هاجر أحمد، في لقاء مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، مساء الخميس، أنها بعد هذه الرسالة «حاربت» من أجل عملها، وهو دعمها بشكل كبير، وطلب منها التقديم للعمل في مسلسل «هذا المساء» مع عدد كبير من الممثلات الأخريات، وظلت لمدة شهر ونصف حتى حصلت على الدور.

ولفتت الفنانة إلى أنها شاركت في حفل كأس الأمم الأفريقية دون أي شروط، وكانت فخورة به، مؤكدة: «كنت حاسة إني بعمل عمل وطني رهيب، وكل أصحابي في الخارج كانوا بيشوفوا الحدث وكلموني، وكنت فخورة جدًا وأنا بقدمه».

ونوهت هاجر إلى أنها في حياتها الخاصة تحب الغناء، فطلبت منها الإعلامية منى الشاذلي أن تغني على الهواء، فغنت «حارة السقايين»، للكينج محمد منير.

الزواج والارتباط

أما عن حياتها الشخصية، فكشفت الفنانة هاجر أحمد، تفاصيل موافقتها على الارتباط بزوجها خلال يوم واحد، موضحة: «أنا وافقت عليه في يوم، مش ما صدقت، لكن أوقات بيحصلك نصيب بيجبرك على حاجة في راحة نفسية تامة في صلاة استخارة.. فـ هي دي، وهي بتيجي كده، مع إن دي مش شخصيتي ولا ده طبعي، بس هي جت كده مرة واحدة.. أنا وافقت في يوم، وهو قال في يوم عايز أتجوزك في أول يوم شافني فيه، وتاني يوم أنا قولت هصلي صلاة استخارة وهقول أوكي، فقولت أوكي مرة واحدة، والجوازة كلها جت كده».