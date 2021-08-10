هاجر أحمد تنشر صور جديدة من شهر العسل ومتابعون: ربنا يفرح قلبك

تصدرت الفنانة هاجر أحمد محركات البحث على «جوجل»، بعد نشرها صور جديدة من شهر العسل، وذلك عقب زواجها من رجل الأعمال أحمد حداد، حيث نشرت الفنانة الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ونشرت هاجر أحمد، مجموعة من الصور عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام»، وعلقت عليها بـ«قلب».

الجمهور يدعو للفنانة هاجر أحمد: «ربنا يسعدكم ويحفظكم»

وبمجرد نشر هاجر أحمد، لهذه الصور، انهالت عليها التهاني من المتابعين، حيث قال أحدهم: «ياروحى ما شاء الله تبارك الله، ربنا يسعدكم ويحفظكم، ويكفيكم شر العين أنا بعشقك يا هاجر، أنتى جميلة ومحترمة، ربنا يفرح قلبك يا حبيبتي».

يذكر أن الفنانة هاجر أحمد، كانت احتفلت منذ أسبوعين، بحفل زفافها على زوجها رجل الأعمال أحمد حداد، في حفل كبير أقيم بأحد فنادق التجمع الخامس، بحضور عدد من الفنانين، منهم تامر حسني وأحمد جمال ومحمد نور.

أخر أعمال الفنانة هاجر أحمد

وكان آخر الأعمال التى ظهرت فيها الفنانة هاجر أحمد مسلسل «أحسن أب» الذي شاركت فيه في السباق الرمضاني الماضي بجانب علي ربيع وجيهان خليل وسامي مغاوري ومراد مكرم وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد محيي وإخراج معتز التوني.

مشاريع الفنانة هاجر أحمد المستقبلية

من المقرر أن تبدأ هاجر تصوير فيلمها الجديد «زومبي» يوم السبت المقبل، والفيلم من نوعية الأفلام الكوميدية التي تميل إلى الرعب، ويشاركها فى البطولة أشرف عبد الباقي، وعلي ربيع، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج عمرو صلاح.

كما أنه من المقرر أيضا أن يعرض لهاجر الفترة المقبلة فيلم «أهل الكهف» والذى يشاركها البطولة فيه خالد النبوي، محمود حميدة، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد فؤاد سليم، بيومي فراد، ريم مصطفى، فتحي عبد الوهاب، عبد الرحمن أبو زهرة، صبري فواز ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة وإنتاج وليد منصور.