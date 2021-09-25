جامعة الأزهر تستعين بـ«واتساب» لتحديد موعد الكشف الطبي للطلاب

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، بدء إجراءات الكشف الطبي على الطلاب والطالبات، المتقدمين للالتحاق بكليات التربية الرياضية «بنين وبنات»، مشيرا إلى أن الطلاب والطالبات الذين سجلوا بياناتهم لاختبارات القدرات، ستصلهم رسالة خاصة على «جروب الكلية» بتطبيق «واتساب»، بموعد الكشف الطبي.

موعد الكشف الطبي على الطلاب

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن على الطالب الذي تصله رسالة لتوقيع الكشف الطبي عليه؛ التوجه إلى الإدارة الطبية بالجامعة بمدينة نصر.

وبالنسبة للطالبات، أكد أن عليهن التوجه بعد استلام الرسالة عبر جروب «واتساب» إلى الإدارة الطبية لفرع البنات بمقر المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.

موعد اختبارات القدارات لطلاب الأزهر

من ناحية أخرى، ينتهي موعد اختبار القدرات بالكليات التابعة لجامعة الأزهر الثلاثاء المقبل، الموافق 28 سبتمبر الجاري، وعلى الطلاب الذين تقدموا لاختبار القدرات سرعة التوجه إلى الكليات التي قاموا بالتسجيل بها للانتهاء من الإجراءات قبل يوم الثلاثاء المقبل.

تنسيق الأزهر 2021 للطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية

وكانت جامعة الأزهر، أغلقت باب تسجيل الرغبات في تنسيق جامعة الأزهر 2021، أمام الطلاب الناجحين في الدور الأول من امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للالتحاق بكليات جامعة الأزهر، مؤكدة أنه تم غلق باب التسجيل أمام طلاب المرحلة الأولى والبالغ عددهم 47 ألف طالب.

وأكدت مصادر مطلعة بجامعة الأزهر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدد الطلاب الذين سجلوا الرغبات في تنسيق جامعة الأزهر حتى غلق باب التقديم في المرحلة الأولى بلغ 39 ألف طالب فقط من إجمالي 47 ألفا.

وأضاف: «يجرى فتح باب تسجيل الرغبات في تنسيق جامعة الأزهر على مرحلتين، الأولى للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الأول في الشهادة الثانوية الأزهرية، والمرحلة الثانية يتم فتحها أمام الطلاب الناجحين في الدور الثاني من امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية».

وكان الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أكد انطلاق حملات التطعيم للطلاب بجامعة الأزهر منذ 11 سبتمبر الجاري، بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، مؤكدا أنه تم وضع نقاط تطعيم بعدة أماكن شملت نقاطًا في الدراسة، بمقر مستشفى الطلبة الجامعي، وكلية اللغة العربية، لتطعيم منسوبي قطاع الدراسة، كما تم تخصيص نقاط تطعيم بمقر حرم جامعة الأزهر بمدينة نصر، شملت نقطة بمقر مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ونقطة بالإدارة الطبية أمام كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، وثالثة بكلية التربية بنين، ورابعة بمقر البنك الأهلي القديم في مبنى المعامل المركزية بجوار كلية العلوم.