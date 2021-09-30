أحمد مجاهد: «أقسم بالله» هاني أبو ريدة لم يتدخل في تعيين شوقي غريب

أكد أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، أن المنتخب المصري أنهى مرانه الأخير، لافتًا إلى أنه يرى روح وحماس اللاعبين في التمرين أو معسكر المنتخب، مؤكدا: «أطمئن الجماهير المصرية أنه سيكون هناك تطورا في أداء ونتائج المنتخب المصري».

أحمد مجاهد: أتوقع صعود المنتخب بعد مباراة الجابون

وأوضح «مجاهد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أن المنتخب لديه مبارتين هامتين مع ليبيا في برج العرب وبنغازي، وأخرتين مع أنجولا في شهر نوفمبر، وأخرى مع الجابون، متوقعًا إعلان صعود المنتخب المصري كأول مجموعة بعد اللقاء الأخير.

انطباعات كيروش عن المنتخب

وأشار رئيس اتحاد الكرة، إلى أن انطباعات المدير الفني الجديد، كارلوس كيروش، عن المنتخب، هي حماس اللاعبين، وأنه لم يكن يتخيل هذا الكم من الاهتمام بتيشرت الفراعنة، مؤكدًا أنه متفائل بتدريب المنتخب؛ نظرًا لأنه وصل بـ4 منتخبات لكأس العالم، ويأمل بأن يصل بمصر للمرة الخامسة في تاريخه كمدرب.

وشدد أحمد مجاهد، على أن المدير الفني الجديد أعطاه في اجتماع منفرد انطباعات إيجابية عن مجموعة اللاعبين المتواجدين، أو الذين سينضموا للمنتخب، مبديًا سعادته بهم، متوقعًا أن نكون بأفضل حال في مبارات ليبيا وأنجولا والجابون.

وعلق «مجاهد» على تعيين شوقي غريب، كمدير فني في المنتخب الأوليمبي، قائلا: «أقسم بالله أن المهندس هاني أبوريدة لم يتدخل من قريب أو من بعيد في هذا الأمر، وأن اختياره كان بالتنسيق مع فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، وشوقي غريب نفسه»، مشيدًا بإنجازات الأخير وبمعرفته باللاعبين وجهازه الفني، مؤكدا أنهم خفضوا راتبه؛ نظرًا لأن العقد الجديد يعتبر اتفاقا جديدا، مبديًا استغرابه من الهجوم على المدرب.