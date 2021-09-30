حودة بندق يحتفل بتصدره الأكثر استماعا على انغامي مع الهضبة (صورة)

احتفل مؤدي المهرجانات حودة بندق حصولة علي المركز الرابع، ضمن قائمة الأغاني المصرية الأكثر استماعا على تطبيق «أنغامي» في شهر سبتمبر، بمهرجان «خطر».

ونشر حودة بندق عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة من «استوري» الفنان عمرو دياب، عبر موقع «انستجرام»، وعلق قائلا: «استوري عمرو دياب صاحبي على الانستجرام، مره أنا وصديقي الهضبة».

قائمة التوب علي انغامي

ونشر تطبيق «أنغامي» قائمة الأغاني المصرية الأكثر استماعا لشهر سبتمبر، وجاء عمرو دياب في المركز الأول بأغنيته «أحلى ونص»، وحل أحمد كامل ثانيا بأغنيته «على عيني»، وجاء محمد حماقي ثالثا بأغنية «لو هتسيب»، وفي المركز الرابع حودة بندق بمهرجان «خطر»، وأحمد سعد في المركز الخامس بأغنية «الملوك».

تعرض حودة بندق لحادث سير

وتعرض مؤدي المهرجانات حودة بندق، إلى حادث سير على الطريق الدائري، منتصف الشهر الجاري، بصحبة مدير أعماله أحمد الطحاوي، إثر اختلال عجلة القيادة منه، بسبب سقوط صندوق كبير من عربية نقل، ما أدى إلى انقلاب سيارته.

ونقل «بندق» رفقة أحمد الطحاوي، إلى أحد المستشفيات على الفور؛ إذ تعرضا لإصابات بالغة، إثر الحادث، وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة والاطمئنان على صحتهما.

كلمات مهرجان خطر

وتقول كلمات المهرجان: «قالوا الرجولة كنز وصعب توصلوا له.. قالوا الجدعنة برج وصعب يطوله.. قالو الصحاب دي رزق بس أين هما أنا نفسي أشوف صاحب لسه جواه أصوله.. الدنيا فينا جارحة.. سارقة كل يومنا تخطف مننا الضحكة.. وتزود همومنا والعيشة بايظة خالص وانتو عينكم راشقة.. باصين في أكلنا وشربنا وفي هدومنا.. ياللي سيرتي تعباك.. قلبك أسود بلاك».