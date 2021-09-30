بشرى للموظفين والأطباء والفلاحين.. 4 قوانين هامة يحسمها «النواب» بعد أيام

يشهد دور الانعقاد الثاني لمجلسي النواب والشيوخ، والمقرر انطلاقه الأسبوع المقبل وفقا لدعوة رئيس الجمهورية إلى المجلسين بالانعقاد، مناقشة عدد من مشروعات القوانين المجتمعية الهامة التى حرصت القيادة السياسية على تكليف الحكومة والبرلمان بإصدارها تحقيق الحماية المجتمعية لبعض فئات المجتمع.

مشروع قانون العمل الجديد

أولى هذة المشروعات مشروع قانون العمل الجديد والذى تم إحالته من مجلس النواب إلى الغرفة الثانية للبرلمان، وهو مجلس الشيوخ، فى دور الانعقاد الماضي، ولم يناقش نظرا لضيق الوقت، وبحسب تصريحات الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل لـ"الوطن" فإن مشروع قانون العمل الجديد أمام اللجان المختصة بالمجلس لمناقشته .ويضع مشروع قانون العمل الجديد أليات متوازنة فى العلاقة بين العامل وصاحب العمل ،كما يلزم أصحاب الأعمال بالتثبيت الألزامي للعامل ،ويقضي على ما يسمي ب "استمارة 6"، والتى كانت تخول لأصحاب الأعمال تسريح العمال بدون سند قانوني.

تعديل قانون المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية

من بين القوانين الهامة التى ستشهد تعديلات كثيرة هو مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية .تأتى هذة التعديلات فى ضوء تكليفات القيادة السياسية للحكومة بمراعاة هذة الفئة والأهتمام بها بأعتبارهم القوي الناعمة للبلاد .

وتتضمن التعديلات التى وافق عليها مجلس الوزراء وتم أرسالها من الحكومة إلى البرلمان وبموجب التعديلات، يتم إضافة مبلغ قيمته جنيه واحد على كل تذكرة دخول لدور السينما والمسرح وعروض الأوبرا والباليه والسيرك والحفلات والعروض الموسيقية أو الغنائية.وتستهدف التعديلات زيادة الموارد المالية للنقابة من خلال زيادة الرسم النسبى إلى 3% بدلاً من 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التي يبرمها أعضاء النقابة أو من إيرادتهم، وإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية، ومكاتب تسكين الفنانين المعروفة (بالكاستينج)، وذلك بعد الحصول على ترخيص من النقابة المختصة؛ نظير مبلغ قيمته ألف جنيه، ويُجدد الترخيص كل ثلاث سنوات نظير مبلغ 500 جنيه.كما سيشهد قانون نقابة التشكيلين تعديلات هامة لزيادة نسب معاش الفنانين التشكيلين وتحقيق الرعاية الصحية اللازمة لهم .

مشروع قانون بإنشاء نقابة الفلاحين

واحد من مشروعات القوانين الهامة التى تنتظر الخروج إلى النور فى دور الانعقاد الجديد ،وتستهدف حماية الفلاح المصري من خلال تنظيم حقوقه بين الجهات .كما يساهم القانون الجديد فى توحيد كافة النقابات التى تتحدث باسم الفلاح فى كيان واحد .

قانون المسئولية الطبية فى الطريق للنور

ويشهد دور الانعقاد الثاني مناقشة عددا من مشروعات القوانين الطبية الهامة .ويقول الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ل "الوطن ":لدينا عدد من مشروعات القوانين الهامة فى دور الانعقاد الجديد سيتم مناقشتها فى القريب العاجل وتهم قطاع الأطباء والمواطنين على حد سواء ومن بينها قانون المسؤولية الطبية، والذي يعتبر من القوانين الهامة والملحة، والذى سيساهم فى حل مشكلات متعلقة بالأطباء والمرضى، بحسب قوله، ويحدد الخطأ الطبى والتقصير والإهمال الذى يترتب عليه مسئولية جنائية، والمضاعفات التى يتحملها الطبيب.