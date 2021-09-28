مدبولي يكلف وزير الشئون النيابية بالتنسيق مع الوزارات لإنهاء التشريعات

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم الثلاثاء، بالمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية؛ لاستعراض الخطوط العريضة للأجندة التشريعية للحكومة، ومناقشة مشروعات القوانين التي تضعها الحكومة على أجندة أولوياتها خلال هذه المرحلة.

مدبولي يهنئ البرلمان بعودة الانعقاد ويُثمّن التعاون والتنسيق مع الحكومة من أجل إنهاء التشريعات

وهنأ رئيس الوزراء، للبرلمان بمناسبة عودة الانعقاد المقررة في بداية شهر أكتوبر المقبل، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وانطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

وثمّن مدبولي، التعاون والتنسيق مع البرلمان من أجل إنهاء كافة التشريعات المنتظر إقرارها، بما يخدم صالح المواطن المصري، مكلفًا المستشار علاء الدين فؤاد بالتنسيق بين الوزارات المعنية لتحديد أولويات القوانين في المناقشة والتوصل إلى الصورة النهائية لها.

ومن جانبه استعرض، وزير شئون المجالس النيابية، جانبًا من التشريعات التي قدمتها الحكومة خلال الفصلين التشريعيين الأول والثاني للبرلمان، من بينها «مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، ومشروع قانون المالية العامة الموحد، ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به»، وغيرها من مشروعات القوانين التي سيتم التنسيق بشأنها.