محلية النواب تنتقد أداء المحافظين في إزالة التعديات على الأرض الزراعية

أعلن النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تبني لجنة الإدارة المحلية لملف التعديات على الأراضي الزراعية، ودور المحافظين في مواجهة المخاطر الناجمة عن استمرار التعديات، في دور الانعقاد الثاني الذي سيبدأ السبت المقبل.

وقال النائب عمرو درويش في تصريحات لـ«الوطن»: إن تبني اللجنة لهذا الملف، يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية للحكومة، بالمواجهة الحاسمة للمتعدين على الأراضي الزراعية، وإمهال المؤولين والقيادات بالحكومة فترة 6 أشهر لحسم هذا الأمر.

غياب دور نواب المحافظين

وكشف النائب عمرو درويش، عن وجود حالة من التخبط في التعامل بين المحافظين ونوابهم، وعدم وجود اختصاصات واضحة لهم، مشيرا إلى بعض نواب المحافظين، ليس لديهم أي تخصص، والمحافظ هو المسؤول عن كل كبيرة وصغيرة بالمحافظة، والبعض الآخر لديه ملفات يمكن إعطائها لبعض الموظفين بالمديريات لمتابعتها، وهذه إشكالية كبيرة تحتاج إلى تدخل تشريعي لحسم دورهم واختصاصاتهم، الأمر الذي يترتب عليه التقييم والمحاسبة والمسائلة أيضا.

تغيير القيادات الوسطى بالمحافظات

وقال درويش، الغالبية من نواب المحافظين مهمشين داخل مكاتبهم، واللجنة البرلمانية ستتابع هذا الأمر، مضيفا آن الأوان لإجراء التغيير الجذري في القيادات الوسطى بالمحافظات، وضخ دماء جديدة، فالقاصي والداني يعلم مدى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتنبيه الدائم لحل هذه المشكلة، لا سيما أنها تأكل من التنمية، فضلا عن خطورتها على موارد الدولة.

وشدد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن كلام الرئيس خلال افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر، واضح وحاسم، ويجب التعامل معه بقرارات واضحة، حتى ولو لزم الأمر وقف الدعم التمويني والخبز ضد المعتدي على المجاري المائية أو الأراضي الزراعية.

وأوضح عمرو درويش، أن اللجنة لديها العديد من الملفات المهمة فى دور الانعقاد الجديد، لمتابعة أداء الحكومة والرقابة عليها في عدد من القضايا المهمة، يأتي بينها إزالة التعديات من على الأراضي الزراعية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أطلق اليوم خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، تحذيرات مهمة للحكومة والمحافظين، لمواجهة المعتدين على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.