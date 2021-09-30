طقس مشمس في الإسكندرية وزيادة ملحوظة في نسبة الرطوبة

شهدت مدينة الإسكندرية، طقسا مشمسا، اليوم الخميس، مع توقعات بعدم هطول أمطار على المدينة الساحلية، ونشاط سرعة الرياح، وزيادة نسبة معدلات الرطوبة وانخفاض في درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وواصلت شركة الصرف الصحي متابعة خرائط الطقس ودرجات الحرارة ، وذلك للاطلاع على موعد هطول الأمطار، مع التحرك السريع، ورفع درجة الاستعداد في جميع شوارع وأحياء المحافظة، بعد التعرف على نسبة الأمطار المتوقعة، كما واصلت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرها حيال فصل الخريف، وما يشهده من تقلبات يوميا بسبب التغيرات المناخية، حيث ارتفاع وانخفاض الرطوبة بشكل ملحوظ مع درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم 30 سبتمبر في الإسكندرية

وسجلت درجات الحرارة، في محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء 29 درجة مئوية، لترتفع درجات الحرارة، نسبيا، مقارنة بالأيام الماضية، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 60%، ما يشير إلى عودة الرطوبة مجددا، إضافة إلى وصول سرعة الرياح إلى 23 كيلومتر في الساعة، ما تسبب في ارتفاع أمواج البحر نسبياً ما تسبب في إنخفاض نسب الإشغال في أغلب الشواطئ.

حالة أمواج البحر

من جانبها، ناشدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أهالي الإسكندرية بالتوافد على البحر والاستماع بالطقس المشمس بالتزامن مع نهاية شهر سبتمبر الجاري، وسط تراجع نسبة الإشغال بالشواطئ بسبب عزف الرواد من الحافظات الأخرى عن الاشتراك في رحلات اليوم الواحد، ما يجعل التنزه ممتعا بسبب عدم التزاحم، وذلك قبل حلول شهر أكتوبر المقبل.