لجنة لدعم الطلاب غير القادرين لاستكمال الدراسة بجامعة الإسكندرية

قرر الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة لدراسة حالات الطلاب التي تحتاج إلى تقديم الدعم، إما في السنوات الأولى من الالتحاق بالكلية أو خلال سنوات الدراسة، حيث يتم، من خلال هذه اللجنة، رصد الطلاب الأولى بالرعاية والدعم المادي، ومساعدة غير القادرين على استكمال دراستهم.

لجنة بجامعة الإسكندرية للطلاب غير القادرين

وقال «قنصوه»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، إن جامعة الإسكندرية تحرص على تقديم كافة أوجة الدعم للطلاب غير القادرين، بهدف تحقيق الرعاية الاجتماعية لهم، وحل المشكلات التي تواجههم خلال فترة الدراسة، خاصةً في ظل تعرض الأسرة لظروف مادية أو وفاة ولي أمر الطالب، أو أي سببب يحول دون الاستمرار في دراستهم، بسبب الظروف الاقتصادية أو المادية، وذلك من خلال صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعة، لافتاً إلى دراسة كافة الحالات التي تحتاج لتقديم الدعم، ومساعدتهم على استكمال دراستهم الجامعية بشكل أفضل.

تخصيص منحة لطلاب الإسكندرية

وأكد أن مجلس جامعة الإسكندرية الأخير، وافق على تخصيص 1000 منحة كاملة بتخفيض 50% لجميع درجات الدراسات العليا كلية التربية للطلاب الملتحقين بالدراسة في الفصل الدراسي الأول «خريف 2021»، وذلك بأولوية التسجيل.

رئيس جامعة الإسكندرية: دعم الطلاب غير القادرين

وقرر الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، في وقت سابق، دعم الطالبة «ياسمين يوسف»، التي حصلت على مجموع 99.15% في الثانوية العامة العام الماضي، والتحقت بكلية الطب جامعة الإسكندرية، وتواجه حالياً ظروفاً اجتماعية وأسرية، قد تعوقها عن استكمال دراستها، وقدمت الجامعة لها كل الدعم المادي والمعنوي لها لاستكمال دراستها وتفوقها.

وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة الإسكندرية رسالتها كجامعة حكومية، تعي مسئوليتها المجتمعية أمام كافة الطلاب، مؤكداً أن الجامعة مستمرة في توفير الدعم اللازم لكل أبنائها، خاصةً الطلاب المتفوقين، في حال واجهتهم أي ظروف اجتماعية قد تعوق مسيرتهم التعليمية.