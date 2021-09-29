5 قرارات للنيابة بشأن حريق «مطعم جليم» في الإسكندرية

قرر محمد عبد السلام أمين، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، إجراء تحقيقات موسعة في واقعة حريق مجمع مطاعم جليم الذي شب صباح اليوم وامتد إلى 4 مطاعم وكافيهات بطريق الكورنيش، دون حدوث إصابات، وخلف خسائر مالية ضخمة لأصحاب المطاعم، فيما سيطرت الحماية المدنية على النيران بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء.

حريق مطعم جليم الإسكندرية

وقررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وتحديد بدايته ونهايته للوقوف على أسبابه، وإحضار ملف المطعم والمطاعم المجاورة من الحي لبيان مدى صحة التراخيص الممنوحة لها ومدى اتباع اشتراطات السلامة المهنية وتعليمات الأمن الصناعي، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان لفحصها وبيان سبب الحريق، وتشكيل فريق من النيابة لإجراء المعاينة وسؤال العاملين وشهود العيان عن الواقعة، وطلب تقرير الحماية المدنية.

وعاين خبراء الأدلة الجنائية موقع الحريق وجرى رفع أثاره لتحديد بدايته ونهايته فضلا عن لجنة مشكلة من حي شرق الاسكندرية أنهت معاينة الموقع، بغرض حصر التلفيات والخسائر.

حريق مطعم في الإسكندرية

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة الرمل أول، بنشوب حريق بمجمع مطاعم بشاطئ جليم، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع البلاغ، وتم السيطرة على النيران ومنع انتقالها إلى باقي المطاعم والنوادي المجاورة.

فيما أغلقت الإدارة العامة للمرور حارة من طريق الكورنيش في الاتجاه المؤدي إلى محطة الرمل، لتسهيل وصول سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحريق، وتبين من الفحص نشوب حريق بأحد مطاعم المجمع المشار إليه والمكون من 3 طوابق، وامتدت النيران إلى 4 مطاعم أخرى، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.