رئيس «الإسكندرية السينمائي»:دريد لحام رسول الفن.. والأخير: تكريمي فين؟

وصف الناقد الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، الفنان السوري دريد لحام بأنه «رسول الفن»، مشيرًا إلى أن أفلامه عبرت عن الأمة العربية.

ندوة تكريم الفنان دريد لحام بمهرجان الإسكندرية السينمائي

وقال «أباظة» في ندوة تكريم الفنان دريد لحام المقامة حاليا ضمن فعاليات الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان الأسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، داخل أحد فنادق الإسكندرية، إن المهرجان يفخر بتكريم دريد لحام في هذه الدورة، مضيفا: «هذا التكريم هو تكريم لنا قبل أن يكون تكريم للأستاذ دريد، فنحن مدينون لك بالكثير على ما قدمته خلال مسيرتك الفنية».

دريد لحام يغني «مصر أم الدنيا» بمهرجان الإسكندرية السينمائي

وداعب دريد لحام، الأمير أباظة، قائلًا: «هو فين التكريم؟»، ليرد الأخير عليه ضاحكا: «هتستلمه في حفل الختام بكرة بإذن الله»، وأعرب الفنان السوري عن سعادته بتكريمه من مهرجان الإسكندرية السينمائي، معتبرا مصر عاصمة الثقافة والفنون في العالم العربي.

وغني دريد لحام أغنية «أم الدنيا» التي تفاعل معها حضور الندوة بشكل كبير.

انتهاء فعاليات مهرجان الأسكندرية السينمائي غدًا الخميس

وانطلقت فعاليات مهرجان الأسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، يوم 25 سبتمبر من الشهر الجاري، ويستمر حتى يوم غد الخميس 30 سبتمبر، وشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من النجوم أبرزهم خالد الصاوي، وسلوى خطاب، والمخرج عمر عبدالعزيز.