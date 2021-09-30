تجديد حبس 3 أشخاص في واقعة العثور على جثة متفحمة في الهرم

جدد قاض المعارضات، اليوم الخميس، حبس 3 أشخاص بينهم زوجة الضحية وابنتها وخطيب الأخيرة، وذلك على خلفية اتهامهم بقتل زوج الأولى وإلقاء جثته عقب حرقها داخل مقلب قمامة أسفل كوبري بمنطقة الهرم.

بلاغ من الأهالى يكشف الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية في دائرة قسم شرطة الهرم تلقت بلاغاً من الأهالي يفيد بالعثور على جثة محروقة لأحد الأشخاص أسفل أحد الكباري فى منطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وعثرت على جثة لشخص محروقة بالكامل، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وأمرت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة وضبط المتهمين بارتكابها.

الضحية كان يحاول التعدي جنسياً على نجلته

وبعمل التحريات الأولية وسؤال شهود العيان الذين تصادف وجودهم في مكان تواجد الجثة، تبين أنهم شاهدوا جوالا بلاستيكيا داخله شيء غريب، وبتفقد الجوال تبين وجود جثة بداخله، وكشفت التحقيقات أن الجثة لرجل في عقده الخامس ويعمل مبلط سيراميك ويقيم في ذات دائرة القسم، وبتفريغ كاميرات المراقبة حول محيط الواقعة تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين، كما نجحت في إلقاء القبض عليهم وتبين أنها زوجة المجني عليه وابنتها وخطيب الأخيرة وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وذلك لمحاولة الضحية التعدي على ابنة المتهمة جنسياً عدة مرات، لذلك اتفقوا جميعهم على قتله وحرق جثته للتخلص منه، وعاونهما خطيب الفتاة في التخلص من جثته.