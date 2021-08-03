العثور على جثة متفحمة بها طعنات جنوب الأقصر

عثر أهالي مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، على جثة لشخص مجهول الهوية، محروقة وتظهر بها عدة طعنات متفرقة بالجسم، وذلك في منطقة نجع الشيخ فُضيل التابعة لمنطقة بندر إسنا جنوبي الأقصر.

وعلى الفور أبلغ الأهالي الأجهزة الأمنية، والتي انتقلت إلى مكان البلاغ لمعاينة الجثة، حيث تبين وجود آثار حروق شديدة، وأنها لأحد الأشخاص من منطقة نجع أبو سعيد التابعة لبندر إسنا جنوبي الأقصر، فيما جرى استدعاء سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

الطب الشرعي يعاين جثة محروقة ومطعونة عُثر عليها جنوب الأقصر

وحُرر محضر رسمي بالواقعة، كما جرى انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات وتحديد أسباب وتوقيت الوفاة، وفي انتظار ورود تقرير الطبيب الشرعي، وجرى العرض على النيابة العامة التي أمرت بسرعة حل لغز الواقعة وضبط المتهم مرتكب الواقعة لمعرفة ملابساتها.

جريمة القتل ليست الأولى بمركز إسنا جنوبي الأقصر

ولم تكن هذه الجريمة هي الوحيدة التي شهدها مركز إسنا جنوبي الأقصر، خلال الفترات الماضية، ففي أواخر أبريل الماضي، قُتل شاب في العقد الثاني من عمره متأثرًا بإصابته بطعنة بإستخدام سلاح أبيض، عقب مشاجرة حدثت بإستخدام الأسلحة البيضاء مع أحد الأشخاص، في منطقة مدرسة التجارة الثانوية والتابعة لدائرة مركز إسنا جنوب محافظة الأقصر.

مصرع شاب في مشاجرة مع آخر بإسنا

وبدأت تفاصيل تلك الواقعة والتي حدثت في أبريل الماضي من العام الحالي، من خلال ورود إخطار إلى اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، من المقدم أحمد عوض بليح، رئيس مباحث مركز شرطة إسنا جنوب محافظة الأقصر، والذي أفاد بمصرع شاب يُدعى «م.ع» 25 عاماً، نتيجة مشاجرة بينه وبين شاب أخر من أهالي المنطقة، ونتج عن هذه المشاجرة إصابة بعض الأشخاص وهم «ع.ح» 30 عامًا، و«ع.ح» 25 عامًا، و«ف.ح» 20 عامًا، و«ح.ع» 23 عامًا، بكدمات وجروح وكذلك اشتباه نزيف وارتجاج في المخ، وفور وصول رجال الإسعاف تم نقل المُصابين لمستشفى إسنا التخصص لبدء تلقيهم العلاج ، ومن ثم تم تحرير محضرًا رسميًا بالواقعة وضبط المتهم مرتكب الواقعة وبدء التحقيقات في الواقعة من قبل النيابة العامة.