«حرقها بزيت مغلي».. 4 جرائم تهز الغربية و«الزوجة» الضحية

شهدت محافظة الغربية العديد من جرائم العنف الأسري وقتل الأزواج لزوجاتهم خلال الأيام القليلة الماضية، بدعوى صعوبات الحياة وارتفاع تكاليف المعيشة، ورصدت «الوطن»، 4 جرائم قتل في قرى مركزي زفتي والمحلة، قبل وبعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

رجل يقتل زوجته ضربًا حتى الموت

«تخلصت منها لخلافات ناتجة عن ضائقة مالية ومصاريف البيت ومش ندمان، كفاية إنها حطمت حياتي وكانت دايما بتعاندني»، بتلك الكلمات اعترف «م.ن»، الزوج القاتل بمدينة زفتى، مشيرًا إلى أنه تعرض للأذى النفسي والمعنوي من قبل زوجته طيلة 10 سنوات، وهو ما دفعه للانتقام والتعدي عليها بالضرب حتى الموت.

وتابع المتهم: «حسبي الله ونعم الوكيل الشيطان زين لي القضاء علي مراتي بسبب أذاها ليا وتعمدها إهانتي أمام طفلتي الصغيرة، وربنا يصبرني علي معاناتي في حياتي».

هشم رأس زوجته

وقرر رئيس نيابة مركز زفتى حجز المتهم بقتل زوجته «نور. ن»، بتهشيم رأسها بسبب خلافات أسرية تنفيذًا لتوجيهات المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية المستشار عماد سالم.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ، وعثروا على الزوجة غارقة في دمائها داخل منزل الزوجية.

خدر زوجته وقتلها وحرقها بـ«الزيت المغلي»

وشهدت منطقة الجمهورية في قلب مدينة المحلة، إقدام زوج في العقد الرابع من عمره على تخدير زوجته وأطفالها وقتل الأم طعنًا وحرق جسدها بالزيت المغلي.

تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم ثان المحلة بورود بلاغات من الأهالى بمصرع «غ. ن»، فى الثلاثينات من العمر على يد زوجها ويدعى «ش.ح»، عاطل، عن طريق إلقاء زيت مغلي عليها وإصابتها بطعنة نافذة فى الرأس بهدف التخلص منها، وفر هاربًا.

وانتقلت قوة من مباحث قسم ثاني المحلة تحت إشراف الرائد رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة وفريق من البحث الجنائى إلى موقع الحادث، وتبين أن المجني عليها مصابة بطعنة نافذة في الرأس وحروق من الدرجة الثالثة فى مختلف أنحاء جسدها، ما أدى إلى مصرعها.

وأشارت التحريات الأمنية إلى أن المتهم - ابن خالة زوجته- وأقدم تخديرها بوضع مخدر في العصير، حتى يتمكن من قتلها، وتمكنت مباحث قسم شرطة ثان المحلة من تحديد مكان تواجد المتهم وتم ضبط وإحضاره، وبمواجهته بالتهم المنسوبة إليه أعترف بها كما جرى نقل الجثة إلى مستشفى المنشاوى بطنطا لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليها.

«قتلتها وحرقتها بزيت الطعام عشان شتمتني»، بتلك الكلمات اعترف الزوج القاتل أمام النيابة العامة بجريمته مشيرًا إلى أن زوجته كانت تفتعل المشاكل بسبب مصروف البيت وتطاولها بالسب عليه، ما دفعه إلى الانتقام منها بعد مرور 7 سنوات من الزواج.

ذبح زوجته أمام أطفاله: «ذلتني بمصروف البيت»

كما شهدت منطقة الجمهورية قتل عاطل في العقد الرابع زوجته حال وجودهما بعش الزوجية بمنزل العائلة بذات المنطقة نتيجة خلافات أسرية، تم نقل الزوجة إلى طوارئ مستشفى طنطا الجامعي ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها، وتم التحفظ على جثمانها بالمشرحة لحين عرضها على الطب الشرعي قبل تسليهما إلى أهلها وذويها استعداد لمراسم دفنها ، وتحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

«حسبنا الله ونعم الوكيل خلت حياتي كلها كرب، انتقمت مني وحرمتني من احساس الأبوه والرجولة بسبب مصاريف البيت»، هكذا اعترف «م.ن»، الزوج المتهم بارتكاب الحادث، لافتًا إلى أنه كثيرًا ما تحمل فوق طاقته وكانت دائمة الرفض لمعاونته في تحمل مسؤوليات الأسرة في ظل صعوبة حياته المعيشية.

وتابع: «مراتي شتمتني ولعنت الحياة والعشرة معي في وجود أطفالنا وهو ما دفعني إلى التحرك إلي المطبخ وإحضار سكين لذبحها، بسبب ذلها المستمر لي كوني أعمل باليومية».

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد أحمد عبدالشافي رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة نشوب مشاجرة كلامية بين المجني عليها وزوجها بسبب خلاف علي المصاريف اليومية للمنزل، تصاعدت أحداثها إلى تشابك بالأيدي وسدد الزوج طعنة بسلاح أبيض لعنق زوجته.