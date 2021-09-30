حملات لإزالة طواحين الذهب في قرية «حجازة» بقنا

واصلت الوحدة المحلية لمجلس قروي حجازة بمركز قوص بقنا، حملات إزالة طواحين الذهب غير الشرعية بقرية حجازة المقامة على مساحة 26 فدانا من أملاك الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا.

تفاصيل إزالة طواحين الذهب بحجازة

وقال عماد حمادي، رئيس الوحدة المحلية لقرية حجازة، إن الحملات أزالت 33 طاحون الذهب خاص بعدد من المواطنين بقرية حجازة في قوص، جنوب المحافظة، على مساحة 26 فدانا من أراضي أملاك الدولة.

وأضاف «حمادي»، إن الطواحين تطحن الأحجار المختلطة بعروق الذهب والتي يتم جلبها من الجبال، بطريقة غير شرعية، وأن هذه المعدات غير مرخصة وتسحب كميات كبيرة من الكهرباء، وأضاف أن الوحدة المحلية، حذرت أصحاب هذه الطواحين من تركيبها مرة أخرى والعمل بطرق غير شرعية، لافتا إلى مخالفتهم القانون بهذا النشاط، ما استجوب بدء حملات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

طواحين الذهب في حجازة بمحافظة قنا

كان مجموعة من شباب وعائلات قرية حجازة في قوص، اشتروا طواحين الذهب التي تقدر قيمتها بنحو 180 الف جنيه، حيث يجلبون الأحجار من الجبل الشرقي بطريقة غير شرعية مختلطة بعروق الذهب، ثم سجرس طحنها في هذه الطواحين، ثم بعد ذلك كربلتها بواسطة معدات بدائية في المساء واستخراج حبات الذهب.

وخلال الفترة الأخيرة نشط أهالي قرية حجازة في هذا المجال، وحقق بعض الأهالي دخلا كبيرا، ما دفع الكثير إلى نصبها حتى وصلت إلى نحو 40 طاحونة تم إزالة 33 منها، خاصة بعدما اشتكى الأهالي من ضعف الكهرباء الذي تسببه الطواحين، ما دفع التنفيذين لإزالتها.