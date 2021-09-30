سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 30-9-2021

أسعار المعدن الأصفر تعد من الأكثر بحثا ومتابعة بشكل لحظي، إذ يهتم بها العديد من الأشخاص، خاصة مع التغيرات السعرية التي تحدث بشكل يومي سواء ارتفاع أو انخفاض مفاجئ، وتحديدًا سعر جرام الذهب عيار 21 والذي يعد أكثر رواجا بين المواطنين في مصر.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، وعياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم الخميس الموافق 30 سبتمبر الحالي، والتي انخفضت بشكل طفيف.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 869 و871 جنيها بعد أن سجلت أمس الأربعاء سعرا تراوح بين 865 و867 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين 757 إلى 759 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 649 و651 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6,056 إلى 6,072 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس الموافق 30 سبتمبر الحالي، في أسواق المال، نحو 875.21 جنيه، 55.74 دولار أمريكي، وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال 765.82 جنيه، 48.77 دولار أمريكي، كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 656.42 جنيه، 41.80 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

أسعار الذهب ستعاود الارتفاع مرة أخرى

وفي سياق متصل، قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، أول أمس الثلاثاء، إن أسعار الذهب سترتفع مرة أخرى، ليتخطى الأرقام التي وصل إليها، موضحًا أن سعر الذهب تراجع هذا الشهر بشكل خفيف نحو 20 جنيها لعياري 21 و24، لافتا إلى أن تراجع سعر الذهب يرجع لعمل الاقتصاديات في أوروبا عقب تطعيم عدد كبير من المواطنين في أوروبا، ما أدى ذلك إلى زيادة الطلب على البترول وارتفاع سعره.