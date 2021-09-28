مستشار وزير التموين: الذهب وعاء استثماري آمن

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، إن سعر الذهب انخفض 18 جنيها هذا الشهر، بعد أن ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 ووصل إلى 985 جنيها، موضحا أن انخفاض الأسعار يعد أمرا محفزا على الشراء، مشددا على أن الذهب أفضل وعاء استثماري، لافتا إلى أن انتشار لقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ساعد على انتعاش حركة البورصات وارتفاع أسعار البترول، متابعا: «الذهب لو فضل سنين مش هيحصله حاجة وبيكسب، ولو تراجع جنيهات قليلة بيسترد قيمته بسرعة، خاصة أن البنوك المركزية وتحديدا في الصين وروسيا بتميل لتخزين كمية كبيرة من الذهب، وهو ملاذ آمن للأفراد والدول».

عادات الزواج في الصعيد تشترط شراء عدد معين من جرامات الذهب

وأضاف «خطاب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «DMC» اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن شبكة العروسة في صعيد مصر يلتزم فيها العريس بشراء كميات ذهب تصل إلى 100 جرام و150 جراما من الذهب، وهذا أسلوب ناجح في الزيجات، خاصة أنه يعد رصيد استراتيجي للأسرة على المدى الطويل، ويحقق عائد جيد للأسرة التي تبدأ حياتها لأن القيمة الذهب مع الوقت تزداد ولا تقل.

مناجم الذهب في مصر

وتراجع سعر الذهاب اليوم الثلاثاء، بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وتضم مصر حوالي 270 موقع ذهب موزعة على 4 قطاعات، ويتم استخراج الذهاب بطريقتين، الأولى تشمل الحفر وهي الطريقة التقليدية المعروفة للجميع، والطريقة الثانية تتم باستخدام التكنولوجيا الحديثة التي تحفر على عمق كبير لاستخراج الذهب.