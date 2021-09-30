تنفيذي كفر الشيخ يوافق على تخصيص أراضٍ لمشروعات خدمية 

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عدداً من القرارات والموضوعات، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام مطر، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، والعقيد أركان حرب شريف عبد الباري، المستشار العسكري للمحافظة، وأحمد اسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.

تنفيذي كفر الشيخ: إقامة محطة صرف صحي بالعياش

ووافق تنفيذي كفر الشيخ، على تخصيص مساحة 1600م2 لإقامة محطة صرف صحي عليها بناحية العياش بمركز ومدينة بلطيم، لمرور أكثر من عامين على تاريخ صدور القرار، وتخصيص مساحة 143م، وذلك لإقامة وحدة إطفاء بقرية كفر مجر بمركز ومدينة دسوق.

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص مساحة 20900م2 أرض أملاك دولة بحوض «ملاحه رشيد»، بالجزيرة الخضراء لإقامة مدرسة فنية تجريبية للاستزراع السمكي وبناء السفن عليها.

ووافق المجلس على تحصيل مبلغ سبعة جنيهات عن كل إفادة لوحدة المرور لسيارات النقل التي تقوم بتجديد الترخيص سنوياً من إدارة مشروع دعم وتنمية الخدمات بالمحافظة مقابل أداء الخدمة.

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على إطلاق اسم شهيد مجند «أيمن الحاج إبراهيم»، على الشارع الذي تقيم فيه أسرة الشهيد بناحية الجزيرة الخضراء بمطوبس، ووافق المجلس على تحديث القرار رقم 2323 لسنة 2018 بمساحة 1609م2 لتصبح المساحة 188401م2 لإنشاء مدرسة تعليم أساسي بقرية سنهور المدينة بمركز دسوق.

تنفيذي كفر الشيخ: إقامة مدرسة ثانوي ومجمع خدمي

وخصص تنفيذي كفر الشيخ، قطعة أرض بمساحة 12 قيراط أرض أملاك دولة للوحدة المحلية من منطقة أملاك أبو غنيمة لإقامة مدرسة ثانوي عام عليها بقرية الفقهاء، مركز سيدي سالم .

وخلال جلسته، وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على استغلال مساحة 8 أفدنة لحفر بئر استكشافي بالطريق المؤدي إلى البئر بحوض الهيشة وحوض «سيال»، زمام ناحية جمعية الكرادوه، مركز دسوق وذلك للبدء في أعمال حفر البئر الاستكشافية.

كما وافق المجلس على تخصيص مساحة 81م2 غير مستغلة من جمعية تنمية المجتمع بقرية أبو زيادة مركز دسوق على ان يستغل الدور الارضى بريد مقابل حق انتفاع بالاضافه الى مجمع خدمى بالادوار الاخرى، فضلا عن تخصيص مساحة 112م2 أملاك دولة لإقامة مجمع خدمي بناحية النوايجة مركز دسوق على أن يستغل الدور الأرضي مقابل حق انتفاع.