هيئة الدواء تعلن إدراج 8 مواد جديدة في جدول المخدرات: التطبيق اليوم

أعلنت هيئة الدواء المصرية بشكل رسمي إضافة 8 مواد ونظائرها والمثائل الدوائية لها، إلى جدول المخدرات، الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات.

وجاءت الـ8 مواد وهي:

‏Methyl alpha-Phenylacetoacetate (MAPA)

‏Alpha-Phenylacetoacetamide (APAA)

‏Phenylacetic acid

‏Alpha-Phenylacetoacetonitrile (APPAAN)

‏‏N-Phenethyl-4-piperidone (NPP)

Anilino-N-Phenethylpiperdine (ANPP)

‏3,4- MDP-2-P methyl glycidate (PMK glycidate)

3,4- MDP-2-P methyl glycidic acid

هيئة الدواء: رصدنا استخدام تلك المواد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

وأودرت الهيئة في بيان لها، أنه حتى الآن لا يوجد مستحضرات دوائية مُسجلة يوجد بها تلك المواد في السوق، مؤكدة على أن العمل بقرار حظر الـ8 مواد يطبق من اليوم.

وشددت الهيئة على أن مصر حريصة على الالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالرقابة على المخدرات، والتأكيد على أن السياسة العالمية لمكافحة المخدرات هي تصنيف أو جدولة المواد المخدرة، ضمن جداول تذكر فيه الأضرار والفوائد، مع مراعاة التحديث المستمر الذي يتم على الجداول الدولية للمخدرات.

قانون الهيئة المصرية للدواء ينظم تعديل جدول المواد المصنفة مخدرات

يذكر أن قانون إنشاء الهيئة المصرية للدواء قد شدد على اختصاصاتها والتي تتركز على تطبيق نص المادة 32 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فيما يتعلق بتعديل جدول المواد المعتبرة مخدرة الملحق بهذا القانون الأخير.

وقبل 24 ساعة، حذرت هيئة الدواء المصرية أيضا من تداول قطرة مغشوشة في الأسواق، وأعلنت مصادرة نوعين من القطرة من الأسواق، شارحة للمواطنين آليات التفرقة بين القطرات المغشوشة والأصلية في الأسواق.