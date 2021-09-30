جامعة طنطا: 6 غرف عمليات كمرحلة أولى في مستشفى 900900.. والتدشين 10 أكتوبر

قال الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة جزء من المجتمع، وتقدم خدمات مجتمعية للمحيط الحيوي الذي تقع فيه، وبحثت عن احتياجات أهالي وسط الدلتا ومحافظة الغربية، موجها الشكر للقيادة السياسي متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، على اختيار نماذج متميزة للعمل الحكومي، مثل وزيرة التخطيط وجهات أخرى كثيرة استجابت لاحتياجات الأهالي في محافظة الغربية وبخاصة المحلة.

ولفت «زكي» إلى أن حفل التدشين مستشفى 900900 سيقام 10 أكتوبر المقبل، حتى تنتهي كل الإجراءات، حيث كانت الجامعة في انتظار موافقة وزارة التخطيط والجهات المعنية بإدراج المشروع كأحد أهم المشروعات القومية الخيرية في مصر.

200 سرير في المرحلة الأولى

وأضاف «زكي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن المستشفى مقسمة إلى 3 أقسام، لافتًا إلى المرحلة الأولى تخص مستشفى الطوارئ واستقبال الحوادث، وبها 6 غرف عمليات مجهزة على أحدث طراز و200 سرير ووحدات للحروق.

خطة الدولة للتنمية المستدامة مرنة وليست جامدة

وأوضح أن خطة الدولة للتنمية المستدامة مرنة وليست جامدة، وتستجيب لاحتياجات المواطنين، وإنشاء هذه المستشفى بيّن أن الحكومة المصرية لديها المرونة والقدرة التي تجعلاها قادرة على الاستجابة لمطالب المواطنين دون الإخلال بخطة الدولة.

وتابع، أن هذه المستشفى تقع في وسط الدلتا وستخدم أكثر من محافظة، وليس الغربية فقط، لافتًا إلى أن هذا المشروع يجمع الناس حول فكرة إنشاء منارة حقيقية للعلاج الطبي المتقدم لأنه مستشفى ذكي.

وأكد أن المشاركة الشعبية أصل فكرة الانتماء الوطني، فلا يمكن أن ينتمي لمواطن إلى شيء لا يشارك فيه، فإحساس المواطن أنه جزء من المشروع وهذا العمل الوطني الجليل يجعل المواطن ينتمي إلى البلد.