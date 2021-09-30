«عقبة» يطمئن أولياء الأمور: إصابات الأطفال بفيروس كورونا نادرة

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، إن المواطنين لم ينسوا خطورة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، لكن التزامهم بالإجراءات الاحترازية قلّ كثيرًا، لافتًا إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تقلل الإصابات.

التحليل الذكي أهم أساليب التعامل مع بدء العام الدراسي

وتحدث عقبة في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، عن مخاطر الإصابة بفيروس كورونا مع بدء العام الدراسي الجديد، موضحًا أن الهدف هو أن يستفيد الطلاب من التعليم، لكن في ظل خطة مدروسة: «يجب أن يتم ذلك الأمر من خلال تحليل ذكي ومعرفة مناطق القوة والضعف والفرص والتهديدات»، كما أكد أن إصابات الأطفال بكورونا لا تكون شديدة في معظم الأحيان، بل تكون نادرة ومن ثم لا يجب المبالغة في الخوف.

أهمية ذهاب الطلاب والتلاميذ إلى المدارس

وتابع رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، أن هناك استفادة كبيرة من التعليم وذهاب التلاميذ والطلاب إلى المدارس، لأن تواجدهم في المجتمع العلمي يجعلهم يذاكرون دروسهم وتزيد قدرتهم على التحصيل، لافتًا إلى وجود بعض المخاوف، مثل إصابتهم بفيروس كورونا، وهناك بعض التهديدات مثل نقل العدوى إلى الأهالي، أما نقاط الضعف فهي تتمثل في عدم كفاية التوعية وغيرها.

وأكد على ضرورة أن يكون أولياء الأمور قدوة لأبنائهم لأن الأطفال يميلون إلى التقليد، ومن ثم يجب على الجميع ارتداء الكمامات وغسل اليدين وتنفيذ الإجراءات الاحترازية، لأن هذه السلوكيات ستنتقل للأطفال، كما نصح بإشراك الأطفال في عمليات التطهير والتعقيم حتى يستوعب الأطفال الأمر دون أن ينتقل الخوف إليهم.