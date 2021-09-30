أسرة ضحية الإهمال في ملاهي الإسكندرية ترفض مساومة الملاك: «حقها لازم يرجع»

مر أسبوع على رحيل الطفلة «دنيا سعيد مصطفى حامد»، التي لم تكمل عامها الـ12، التي راحت ضحية الإهمال في ملاهي منطقة السيوف، حيث قصدت الملاهي للتنزه واللعب إلا أنها عادت جثة هامدة بعد أن فقدت توازنها أثناء ركوبها لعبة «الاعصار»، التي تسببت في سقوطها وارتطام جسدها أكثر من مرة بحواجز اللعبة حتى سقطت على الأرض.

ضيحة الإهمال في ملاهي السيوف بالإسكندرية

وقال بلال سعيد، شقيق الطفلة، إن شقيقته ذهبت لقضاء عطلة في منزل ابن عمتهم، وبعد يومين تلقوا اتصالا بنقلها للمستشفى، وبعدما وصلوا إلى هناك تبين أن شقيقته توفيت، نتيجة سقوطها من لعبة في الملاهي، لافتاً إلى أن أصحاب الملاهي إدعوا أن شقيقته كانت بحالة جيدة حينما وصلت المستشفى، على غير الحقيقة.

شقيق ضحية ملاهي الإسكندرية: ربطوا أختي بحبل

وأضاف «سعيد»، لـ«الوطن» أن إدارة الملاهي تقاعست عن صيانة مقاعد اللعبة المتهالكة التي افتقدت إلى كل معايير السلامة: «من المفترض أن يكون هناك آلية لربط الأطفال قبل انطلاق اللعبة، إلا أن القائمين على اللعبة ربطوا قدميها بحبل في الكرسي».

وأوضح أنه تبين بعد ذلك أن الملاهي غير مرخصة وألعابها متهالكة، مشيراً إلى أن إحدى السيدات التي تواجدت في توقيت الحادث أرسلت لهم مقطع فيديو يوضح ربط شقيقتها بحبل وليس حزام أمان في اللعبة، مؤكداً أن الأهالي لا يبالون بتلك الأمور الفنية نظرا لوجود شخص مسؤول عن اللعبة من الملاهي من المفترض أن يتأكد من أن الكراسي كلها مغلقة قبل بدء اللعبة.

سقوط الضحية من أعلى لعبة في ملاهي بالإسكندرية

وتابع: «اللعبة اشتغلت وطبعا مع لف اللعبة في الهواء، دنيا سقطت من مسافة 10 أمتار، على راسها»، وأكد أنهم حرروا محضر ضد ملاك الملاهي، مشدداً على استمرارهم في الإجراءات القانونية، رافضاً أي عروض مالية من ملاك الملاهي للتنازل عن القضية: «عرضوا علينا تعويض ولكن كنوز الدنيا متساويش ظفر أختي».

وناشد المسئولين ضرورة التأكد من اشتراطات الأمان والسلامة في الملاهي حفاظاً على أرواح المواطنين، مشيراً إلى أن الحادث أفقد الأسرة بهجتها كونها كانت أصغر الأشقاء.