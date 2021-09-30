انطلاق الأعمال التحضيرية بموقع اختبارات أساسات محطة الضبعة النووية

انطلقت الأعمال التحضيرية في موقع الاختبارات التابع لحفرة الأساسات المخصصة للمباني الرئيسية التي تدخل ضمن وحدة الطاقة رقم 1 في محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر.

تركيب أنظمة حواجز في الموقع لمنع دخول المياه إلى الحفرة

وأشارت شركة روساتوم، في بيان، إلى أن هذه الإجراءات تعتبر جزءا لا بد منه في إطار المرحلة التحضيرية من تنفيذ مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية، لافتة إلى أن خلال هذه المرحلة، ستركب أنظمة حواجز في الموقع لمنع دخول المياه إلى الحفرة.

مراسم رسمية أقيمت بمناسبة إطلاق مرحلة جديدة من المشروع

وقالت روساتوم، في البيان، إن المراسم الرسمية أقيمت بمناسبة إطلاق مرحلة جديدة من المشروع، بحضور وفد من الشركة برئاسة غينادي ساخاروف، مدير قسم الاستثمارات الرأسمالية والإشراف على أعمال الإنشاء والتقييم الحكومي في «روساتوم»، لافتة إلى أنه شارك في الحفل المقام في موقع البناء ممثلون عن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر «NPPA» وعلى رأسهم محمد رمضان نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة والمشرف العام على مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية في الهيئة.

حضور ممثلين عن الشركات المصرية والروسية المشاركة في تنفيذ مشروع الضبعة

وأشارت «روساتوم» إلى أن الوفد الزائر للموقع ضم أيضا «غريغوري سوسنين» نائب رئيس شركة أسي (ASE) المقاول العام لمشروع إنشاء محطة الضبعة ومدير المشروع من الجانب الروسي، ومحمد دويدار مدير مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر، وفياتشيسلاف ماخونين نائب الرئيس للرقابة على تنفيذ المشاريع الأجنبية في مركز التقييم لمشاريع البناء الكبرى وهي مؤسسة خاصة تابعة لشركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن الشركات المصرية والروسية المشاركة في تنفيذ مشروع الضبعة، وأشخاص آخرين.