«الكهرباء»: زيادة تصدير الطاقة إلى 3 دول عربية خلال العام الحالي

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن زيادة تصدير الطاقة الكهربائية إلى كل من دول السودان والأردن وليبيا خلال العام الحالي، ضمن خطة الوزارة الكهرباء للربط الكهربي مع عدة دول، للاستفادة من فائض الكهرباء أو الاحتياطي الذي يوفق الاحتياجات المصرية بـ25%.

زيادة قدرة الخط مع السودان من 180 إلى 300 ميجاوات

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن مصر قامت بتصدير الكهرباء لدولة السودان في الفترة مابين إبريل عام 2020 إلى شهر مايو 2021 مايقرب من 580 جيجا وات/ساعة، لافتا إلى وجود اتجاة لزيادة قدرة الخط مع السودان من 180 إلى 300 ميجاوات.

سرعة إنهاء المرحلة الثانية مشروع الربط بين مصر والسودان

وأشار المصدر إلى توقيع مصر والسودان اتفاقًا لرفع خط الربط الكهربائي القائم بين البلدين من 80 ميجاوات إلى 300 ميجاوات في شهر مارس الماضي لتوريد وتركيب وحدتَي معوضات غير فعالة شاملة الخلايا اللازمة لتركيب محطتي محولات «دنقلا» و«مروي» في السودان من خلال عقد جرى توقيعه بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة Siemens لإضافة مهمات كهربائية لرفع قدرة خط الربط الكهربائي القائم بين مصر والسودان.

وتبلغ قيمة العقد 29 مليون دولار (453 مليون جنيه مصري) بمدة تنفيذ تصل إلى نحو 18 شهرًا من تاريخ توقيع العقد ضمن اهتمام مصر بسرعة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع السودان وسرعة إنهاء المرحلة الثانية من هذا المشروع.

تنفيذ أولى خطوات تحول مصر لمحور عالمي للطاقة

وبدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تنفيذ أولى خطوات تحول مصر لمحور عالمي للطاقة بإطلاق التيار بالمرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع السودان بقدرة 70 ميجاوات كمرحلة أولى، ومن المتوقع أن يصل إلى 3 آلاف ميجا وات، ويتيح هذا المشروع الربط بين مصر وجميع دول قارة أفريقيا.

تحويل مصر لنقطة مهمة لنقل الكهرباء لدول أوروبا وأفريقيا

ويهدف المشروع لتحويل مصر لنقطة مهمة لنقل الكهرباء لدول أوروبا وأفريقيا من خلال مشروعات الربط الكهربائي بحلول عام 2030، وتحقيق عائد مادي كبير بالعملة الصعبة تعود بالنفع على الاقتصاد المصري.