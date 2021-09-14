9 إجراءات من شركات المياه والصرف لمواجهة أمطار وسيول الشتاء

كلف المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي رؤساء الشركات التابعة بالمحافظات بتنفيذ 9 إجراءات والاستعدادات استباقية لاستقبال فصل الشتاء والأمطار والسيول المتوقعة.

إجراءات استباقية لـ شركات مياه الشرب والصرف الصحي لفصل الشتاء

واستعرض رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الشبكات التابعة لمواجهة فصل الشتاء وهي كالتالي

- الانتهاء من تطهير جميع بالوعات الأمطار وإصلاح أي تلفيات ببالوعات الأمطار.

- تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية.

- صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية.

- وضع خطة لتمركز للشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري.

- تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة.

- التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها.

- رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء.

- التنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية.

مراجعة كل المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم والنافورى والكباش

من جانبه، قال الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إن الشركة استعدت بكل المعدات وفرق الأزمات والطوارئ ومدى جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء المقبلة ومراجعة كل المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم والنافورى والكباش وسيارات نقل المياه وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة، في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة

وأكد خالد على جاهزية جميع محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة وأن الإدارة العامة للصرف الصحي بدأت منذ وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور أبرزها تطهير بيارات الصرف الصحي الخاصة بالمحطات، بالإضافة إلى تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي والبدء في تطهير كل شنايش الأمطار والتأكد من مدى الجاهزية والفاعلية لاستقبال كميات المياه الناتجة عن تساقط الأمطار.

وأضاف أنه تم توفير عدد من الطلمبات المتنقلة ذات سعات مختلفة والبدالات ذات سعات النقل والسرعة العالية للدفع بها إلى المناطق الساخنة، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالشركة بالتنسيق مع غرفه عمليات المحافظة ومجالس المدن.

تطهير الشنايش وبالوعات الصرف ووضع حلول عاجلة للمحاور الرئيسية

من جهته أكد اللواء مهندس محمود نافع رئيس شركة صرف صحي الإسكندرية، أن الشركة بدأت منذ أشهر في الاستعداد لموسم الأمطار من خلال تطهير الشنايش وبالوعات الصرف الصحي ووضع حلول عاجلة للمحاور الرئيسية للتعامل مع التغيرات المناخية وأي أمطار متوقعة.

وأضاف أن الشركة تتابع بصفة يومية البيانات التى تصدر عن هيئة الأرصاد الجوية، مشيرا إلى التنسيق الكامل مع كافة الجهات والأجهزة المعنية، فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.