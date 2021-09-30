«زويا اختر» تتهم زوجة شاروخان بالاحتيال  

نشرت «جوري خان»، زوجة نجم السينما الهندية الشهير «شاروخان»، صورة لها، عبر مواقع السوشيال ميديا، وظهرت مرتدية بنطلونا رمادي اللون وقميصاً واسعاً باللون الأسود.

زويا أختر: «أنتِ دون الحقيقي»

وقد انهالت التعليقات عليها، من قبل المشاهير والجمهور، وكان أبرزها تعليق السيناريست الشهيرة «زويا أختر» التي كتبت: «أنتِ دون الحقيقي»، وتعني كلمة دون في اللغة الهندية، نصاب أو محتال، في إشارة لدور رجل العصابات الذي جسده شاروخان بالفيلم.

وكتبت الصحافة الهندية خبرا عن الأمر، بعنوان «زويا أختر لزوجة شاروخان «أنت شاروخان الحقيقي»، لتنهال تعليقات الجمهور الهندي على صورة جوري، ما بين محب ومازح لها، وقال أحدهم: «شاروخان واحد ولا أحد يشبهه».

عُرض الجزء الأول من فيلم « دون» عام 2006، وبعد نجاحه المبهر، قام صناع العمل بعمل جزئين اخريين، بمشاركة النجمة العالمية «بريانكا شوبرا».

زواج شاروخان وجوري 1991

وفضلا عن كونها زوجة للنجم شاروخان، نجحت جوري خان في مجال تصميم الأزياء، كما تمتاز باللباقة في الحديث، واستطاعت أن تبني مكانة خاصة لنفسها، وأن تكون صداقات عدة داخل الوسط الفني، وأشاد الجميع ببراعتها في اختيارها للأزياء، بالإضافة إلى جرأتها في التقاط صور غير نمطية، على عكس مثيلاتها من زوجات النجوم التي تلفتن الأنظار بجمالهن الأنثوي فقط.

التقى شاروخان بجوري لأول مرة في عام 1984، واستطاعت خطف شاروخان من معجبيه في عام 1991، وأدخلته القفص الذهبي، وقد صرح شاروخان من قبل بأنه سعيد للغاية مع زوجته، وأنه يحبها للغاية، وقال «نحن متفهمين للغاية».

أنجب شاروخان من جوري ثلاثة أبناء: الأكبر أريان، الذي يشبه والده تماما، ويهتم بدراسة الإخراج بأمريكا، والوسطى سوهانا، التي تدرس الإخراج والتمثيل بأمريكا أيضا، ويدعى أصغر أبنائه إبرام.