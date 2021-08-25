لمحبي الدراما الهندية.. تردد قناة «زي ألوان» الجديد 2021 على النايل سات

يبحث الكثيرون من محبي المسلسلات الهندية عن تردد قناة زي ألوان المتخصصة في عرض المسلسلات الهندية التي يتابعها عشاق الدراما في العالم العربي، نظرًا لأنها تبث المسلسلات بالدبلجة العربية، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تردد قناة زي ألوان الجديد 2021 على النايل سات على النحو التالي:

تردد قناة زي ألوان الجديد 2021 على النايل سات

ويمكن للمشاهدين الباحثين عن تردد قناة زي ألوان الجديد 2021 على النايل سات، تنزيل التردد الخاص بالقناة التي يتم بثها إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على القمرين نايل سات وعرب سات، عن طريق ضبط جهاز الاستقبال على الترددات التالية:

تردد قناة زي ألوان نايل سات HD

التردد: 11277.

الاستقطاب: افقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة زي ألوان عرب سات

تردد القناة: 12111.

الاستقطاب: عمودي.

معدل ترميز القناة : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

محتوى قناة زي ألوان

تعد قناة زي ألوان من أفضل القنوات التي يتابعها أعداد كبيرة من المشاهدين في الوطن العربي، إذ تنتمي لمجموعة قنوات «Zee TV»، وهي مجموعة ضخمة تقوم بعرض مجموعة متنوعة من الأفلام والمسلسلات والبرامج على حسب طبيعه كل قناة، وتعد قناة زي ألوان واحدة من ضمن هذه المجموعة والتي تأسست على يد واحد من أكبر رجال الأعمال الهندي وهو سوبهاش تشاندرا.

وتقوم قناة زي ألوان بعرض مجموعة مختلفة بشكل كبير من المسلسلات والدراما الهندية التي تتميز بطول حلقاتها، إذ تقوم بنقل جميع عادات وتقاليد الثقافة الهندية إلى العالم كله وبشكل خاص مجتمعات الوطن العربي، والتي تؤثر بشكل كبير في الثقافة المجتمعية، ويتم عرض تلك المسلسلات مدبلجة باللغة العربية.