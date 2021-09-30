نائب وزير الري ومعاون محافظ كفر الشيخ يتفقدان مشروعات تبطين الترع

أجرى الدكتور أسامة الظاهر، نائب وزير الموارد المائية والري، وإسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ للاستثمار، جولة تفقدية اليوم لأعمال تبطين عدد من الترع، بمطوبس، ضمن مبادرة حياة كريمة، والزراعات التي جرى تحويلها من الري بالغمر للري بالتنقيط، على مساحة 1700فدان، بتكليفات من اللواء جمال نو الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري.

تبطين ترعة بمطوبس بتكلفة 35 مليون جنيه

كما تفقدا أعمال تبطين ترعة «سيدي يوسف»، بتكلفة 35 مليون جنيه، بطول 18 كم بزمام 8000 فدان، تم تأهيلها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور محمد مكرم، معاون وزير الموارد المائية والري، ووفد البنك الدولي، والمهندس أشرف محمدي، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بكفر الشيخ، ومديري عموم الري بالمحافظة.

وشملت الجولة التفقدية أعمال حماية الشواطيء أمام قرية «مسطروه» بطول 7كم، والتي بدأت عام 2021، بتكلفة 38 مليون جنيه، لحماية القرية والمناطق الواقعة بشمال الطريق الدولي، كما زار الوفد موقع شرق المدينة الصناعية بمطوبس الذي بدأ إنشائه عام 2016 ، بتكلفة 20 مليون جنيه، بتمويل من مرفق البيئة العالمي.

الظاهر: تبطين الترع يؤدي لوصول المياه للنهايات

وقال الدكتور أسامة الظاهر، نائب وزير الري، إن أعمال تبطين الترع تُسهل وصول المياه لنهاياتها لتلبية احتياجات المزارعين في الوقت الذي تحمى فيه جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالية، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع بهدف تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعاني من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

وأضاف أن هذه المشروعات تعد من المشروعات كثيفة العمالة التي تساعد على توفير فرص عمل والقضاء على الهجرة غير الشرعية، وتمثل مشروعات تبطين الترع والمساقي والتحول إلى الري الحديث مثلث متكامل لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه في ظل التحديات التي تواجهها مصر على الصعيدين المحلي والدولي.

واوضح الدكتور إسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، أن المشروعات العملاقة التي تقوم بها وزارة الري مصدر فخر لكل مصري ولأهالي كفر الشيخ بشكل خاص لما تمثله من أهمية كبرى للمحافظة حيث تساهم في رفع كفاءة المنظومة من خلال 3 محاور هي تبطين الترع وتبطين المساقي ومنظومة الري الحديث، بما يساعد على تقليل ملوحة التربة وزيادة الإنتاجية للأرض والقضاء على الحشائش وتقليل العفونة في التربة.