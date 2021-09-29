مصرع وإصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين جنوب الأقصر (صور)

تسبب حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالقرب من كمين «الهنادي»، قرب مدخل قرية «الطوناب»، التابعة لمركز إسنا، جنوب محافظة الأقصر، في مصرع وإصابة 5 أشخاص، نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد سائق إحدى السيارتين.

نتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص من مستقلي السيارتين، توفى أحدهم متأثراً بإصابته، وتم نقل المُصابين إلى مستشفى إسنا المركزي، مستشفى طيبة حالياً، بواسطة إسعاف الأقصر، بقيادة الدكتور خالد يوسف، فيما نُقل جثمان الحالة المتوفاة إلى مشرحة المستشفى، لحين صدور تقرير الطبيب الشرعي.

تم إبلاغ الأجهزة الامنية بالواقعة، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

تصادم بين سيارتين ملاكي جنوب الأقصر

وتلقى اللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من وحدة مباحث مركز شرطة إسنا، يُفيد بحدوث تصادم بين سيارتين ملاكي بمنطقة بحرى كمين «الهنادي»، قرب قرية «الطوناب»، بدائرة مركز إسنا جنوب الأقصر، حيث نتج عن الحادث وقوع مُصابين، فضلاً عن وفاة أحد ركاب السيارتين.

بيانات المُصابين بحادث تصادم كمين «الهنادي»

وعقب وصول الحالات لمستشفى طيبة، بواسطة سيارات الإسعاف تحت إشراف الدكتور معمر حافظ، مديرعام إقليم جنوب الصعيد بهيئة الإسعاف، تبيُن أن بيانات المصابين والحالة المتوفاة جاءت كالآتي: «ريموند ت.»، 25 سنة، جثة هامدة، فيما اُصيب كل من «حسني ع. ح.»، 42 سنة، بكسور متعددة واشتباه نزيف في المخ، و«علي ع. ج.»، 35 سنة، مصاباً بكسور متعددة في الجسم، و«عماد الدين ع. ع.»، 58 سنة، مصاباً بكسور في الساق اليسرى، و«عبد الرحيم ع. ح.»، 35 سنة، مُصاباً بنزيف في المخ.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.