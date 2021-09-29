تعرف على مواعيد وشروط تسكين الطلاب بالمدن الجامعية في الأقصر

حددت جامعة الأقصر، برئاسة الدكتور محمد محجوب، قواعد وشروط قبول الطلبة والطالبات للسكن بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2021/ 2022، كما حددت الجامعة مواعيد التسكين الطلاب بالمدن الجامعية، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء، لمناقشة الاستعداد لاستقبال طلبة المدن الجامعية، بحضور عدد من مسؤولي جامعة الأقصر، من بينهم أمين عام الجامعة، جمال سيد، ومنسق الجامعة لشئون المدن الجامعية، عبد القادر إبراهيم، ومدير الإدارة العامة للمدن الجامعية، علاء مغازي، وعدد من مسئولي المدن الجامعية بجامعة الأقصر.

مواعيد وشروط تسكين الطلاب بالمدن الجامعية في الأقصر

يبدأ تسكين الطلاب بجامعة الأقصر اعتباراً من يوم 9 أكتوبر المقبل، عقب سداد رسوم الإقامة داخل المدن الجامعية، على أن يتم فتح باب التقدم للطلاب الجدد في المرحلة الثالثة، بدايةً من 2 أكتوبر وحتى 10 أكتوبر القادم، ضمن شروط التسكين كالآتي:

- تسكين الطالبات القدامى والحاصلات على تقديرات ممتاز، جيد جداً، وجيد، بكلية الفنون الجميلة بمباني المدن الجامعية.

- تسكين الطالبات القدامى بتقديرات ممتاز، جيد جداً، جيد، من الطالبات المقيمات من العام السابق، بباقي الكليات بالمدن الجامعية بمدينة طيبة شمال الأقصر.

- اما عن الطالبات الجدد، فسيتم تسكين الطالبات بدايةً من مواليد عام 2004، ومواليد شهور من يوليو إلى ديسمبر من عام 2003 لجميع الكليات بمدينة الراوي للطالبات والكائنة داخل مدينة الأقصر.

يتم تسكين طالبات السياحة والفنادق من الطالبات الجدد المحققات لنفس الشروط بالمدن الجامعية بجامعة الأقصر بطيبة شمال الأقصر.

الطلاب القدامى من الذكور، يتم تسكين الطلبة ممن حصلوا على تقديرات ممتاز أو جيد أو حتى جيد جداً من مقيمي العام السابق من جميع الكليات في طيبة.

- فيما يتم تسكين الطلاب الجدد من الذكور مواليد عام 2004، ومواليد الشهور من سبتمبر إلى ديسمبر من عام 2003 بجميع الكليات في مباني المدن الجامعية الخاصة بالطلبة بمدينة طيبة شمال الأقصر.

- تسكين الطلاب قبل يوم 15 بدون وجبات، على أن يسدد الطالب خلالها رسوم الإقامة لكل ليلة بمبلغ 10 جنيهات نظير الإقامة.

- تجميع طلبات الالتماسات المقدمة من جميع الطلاب، ثم عرضها على اللجنة، بهدف تسكين الحالات الاجتماعية الصعبة والملحة منها.