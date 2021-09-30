بيت الزكاة والصدقات يوفر العلاج البيولوجي لأكثر من 500 مريض روماتويد

وفر بيت الزكاة والصدقات العلاج لأكثر من 500 حالة من مرضى الروماتويد غير المشمولين بالتأمين الصحي وغير القادرين على تحمل نفقات العلاج والمستحقين للزكاة، تنفيذا لتكليفات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات.

بيت الزكاة والصدقات

كما عقد بيت الزكاة والصدقات اجتماعا مع رؤساء أقسام أمراض الروماتيزم والمناعة وأيضا الطب الطبيعي والتأهيل في الجامعات المصرية، والتي ضمت كلا من جامعة القاهرة، وعين شمس، والأزهر، والمنصورة، وأسيوط، والإسكندرية.

وتم خلال الاجتماع وضع الإستراتيجيات الجديدة لمبادرة علاج مرضى الروماتويد ومناقشة إنجازات وتحديات المبادرة السابقة، خاصة أن العلاج البيولوجي تكلفته عالية بالمقارنة بالعلاج العادي، وذلك بهدف علاج كل الحالات غير القادرة من مرضى الروماتويد.

تقديم خدمات صحية للمستحقين

ويقوم بيت الزكاة بتقديم خدمات صحية للمستحقين من خلال برنامج «صحة» لرعاية المرضى، وهو أحد البرامج الرئيسية لبيت الزكاة، ويندرج تحت مصرف الفقراء والمساكين ويهدف إلى مد يد العون إلى المرضى المحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل تكاليف العلاج، وذلك سعيا من بيت الزكاة في تخفيف آلامهم ومحاولة إيجاد طرق لعلاج ما أصيبوا به.

بيت الزكاة

وقد شهد شهر أغسطس الماضي، إصدار الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قرارا بتعيين الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، عضوا بمجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، الذي يترأسه شيخ الأزهر.