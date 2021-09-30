تعرف على أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 2021/9/30

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس، 30 سبتمبر 2021، خلال بدء التعاملات الصباحية، لتسجل الأسعار في الشركات المنتجة مستويات مستقرة تتراوح بين 13.5 و10 جنيهات للكتكوت.

وتتباين أسعار الكتاكيت من سلالة إلى أخرى، وبحسب كل نوع يجرى تحديد السعر، فيما تعد جودة سلالة الكتاكيت أهم محددات الأسعار، وتختلف الجودة بحسب طريقة التربية والإنتاج، وكذلك يختلف تفريخ الكتكوت في المنازل عن إنتاجه في الشركات، وما يتبع ذلك من نفقات.

موسم الخريف وانخفاض درجات الحرارة وتأثيره على أسعار الكتاكيت

ويتوقع ارتفاع أسعار الكتاكيت والدواجن مطلع أكتوبر المقبل ودخول الشتاء، حيث يبدأ موسم جديد يتسم بانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، لتتراجع أعداد الرؤوس النافقة من الكتاكيت والدواجن، نظراً لحساسيتها الشديدة وعدم قدرتها على تحمل درجات الحرارة المرتفعة.

وتستعرض «الوطن» في تقرير يومي، أسعار الكتاكيت اليوم، نهاية آخر أسبوع بشهر سبتمبر الحالي، على النحو التالي:

13.5 جنيه أعلى سعر و10 جنيهات أقل سعر

واتسمت أسعار الكتاكيت خلال تعاملات اليوم الصباحية بالاستقرار داخل أغلب الشركات المنتجة، لتحتفظ شركة «نيوهوب ايجيبت» للدواجن بأعلى سعر للكتاكيت بالسوق المحلي، عند 13.5 جنيه للرأس، فيما أبقت شركة «الحرمين» على أقل سعر للكتاكيت، عند 10 جنيهات.

وبلغت أسعار الكتاكيت في شركة «الوطنية» نحو 12.75 جنيه، فيما جاءت أسعار كتاكيت «العناني» عند 12.5 جنيه، وسجلت أسعار الكتاكيت بشركة «القاهرة للدواجن» حوالي 12 جنيه، و«الوادي» نحو 11.75 جنيه، و«أمات» سجلت 11.5 جنيه للكتكوت، فيما بلغت أسعار الكتاكيت بشركات «الإسكندرية للدواجن» 10.5 جنيه، و«الكيان» و«عاصم الخرصاوي» 11 جنيها.

وتتسم أسعار الكتاكيت بالشركات بارتفاع أسعارها عن القطعان والمنازل، وذلك للعديد من الأسباب؛ لعل أبرزها الاهتمام بالتحصينات والتطعيمات وزيادة الإنتاج.