«الساسو» بـ 7 جنيهات.. أسعار الكتاكيت ترتفع اليوم

ارتفعت أسعار الكتاكيت البيضاء في السوق المحلي اليوم، بمقدار 25 قرشا، مقارنة بأسعار أمس، نتيجة استحواذ الشركات على 70% من الإنتاج، في الوقت الذي لم يتعدى فيه إنتاج تربية الأهالي للدواجن عن 30% فقط من إنتاج السوق المحلي، لذا يوجد فرق كبير في الأسعار.

ورغم ازدحام السوق المصري بالسلالات الخاصة بالدواجن، مثل «ساسو، الوادي للدواجن، كب، دواجن الوطنية، أربو وهبرد، القاهرة للدواجن»، إلا أن ذلك لم يجعل هناك فرق كبير في أسعار الكتاكيت.

يتوقف تحديد أسعار الكتاكيت يوميا بناءً على معدل الطلب والحجز المسبق، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الكتاكيت البيضاء في السوق المحلي.

متوسط أسعار الكتاكيت البيضاء في الشركات

وجاءت متوسط أسعار الكتاكيت البيضاء في عدد من الشركات والتي يتم عرضها في السوق كالآتي:

شركة الوطنية: وصل سعر الكتكوت لـ10.75 جنيهات.

شركة العناني: وسجل متوسط سعر الكتكوت حوالي 10 جنيهات.

نيوهوب ايجيبت للدواجن: بلغ السعر 11.50 جنيها، وهو أعلى سعر للكتاكيت في مصر.

شركة القاهرة للدواجن: ووصل السعر إلى 9 جنيهات.

شركة الوادي: وسجل سعر حوالي 9.50 جنيهات.

شركة الإسكندرية للدواجن: وصل السعر 8.50 جنيهات.

شركة الكيان وشركة عاصم الخرصاوى: سجل أقل سعر 8 جنيهات.

بينما سجل سعر الكتكوت الساسو مبلغ 7 جنيهات فقط.

العرض والطلب يحددان أسعار الكتاكيت

وأكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الكتاكيت تتحدد حسب العرض والطلب، موضحًا أن أسعار الكتاكيت البيضاء ارتفعت بمقدار 50 قرش مقارنة بأمس.

ووضح أن أقل سعر للكتاكيت البيضاء سجل 8.50 جنيهات، بينما أعلى سعر وصل إلى 11.50 جنيها.